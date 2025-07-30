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Республиканцы в США предлагают создать фонд для поставок оружия Украине за счет европейцев

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 30 июля 2025, 23:09
Республиканцы в США предлагают создать фонд для поставок оружия Украине за счет европейцев
Фото - getty images

Сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Джим Риш подготовили законопроект, который предусматривает создание спецфонда, который бы наполняли европейские союзники Украины для оплаты американского оружия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal

Детали: Законопроект Peace Act, подготовленный Уикером и Ришом, предусматривает создание фонда при Министерстве финансов США для приема денег от союзников.

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Эти средства глава Пентагона сможет использовать для оплаты заказов военным подрядчикам для пополнения запасов США, чтобы они могли продолжать поставлять оружие в Украину.

Сенаторы ожидают, что фонд будет собирать от 5 до 8 миллиардов долларов в год, а его основными донорами могут быть Германия и Великобритания.

По словам Роджера Уикера, Peace Act дает Дональду Трампу и союзникам США дополнительную возможность ускорить поставки военной помощи Украине за счет имеющихся американских запасов.

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"Это самый быстрый способ вооружить Украину, а также минимизировать стратегическую и военную угрозу, которую Россия представляет для США и НАТО", – сказал Уикер в комментарии WSJ.

Сенатор обсуждал законопроект с Белым домом, который в целом воспринял эту идею положительно, сказали WSJ его помощники.

Авторы Peace Act надеются, что он может быть принят до конца 2025 года в рамках ежегодного законопроекта об оборонной политике, который готовит возглавляемый Уикером Комитет Сената по вооруженным силам.

Напомним, в середине июля американский президент Дональд Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине оружия.

Тогда же он подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".

СШАпомощь УкраинеЕС
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