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РФ атакує безпілотниками Україну: В Києві пролунали вибухи

Тетяна ОлійникСереда, 30 липня 2025, 23:04
РФ атакує безпілотниками Україну: В Києві пролунали вибухи
Фото - getty images

Увечері 30 липня російська армія запустила групи ударних безпілотників на територію України. 

Джерело: Повітряні сили, Київська ОВА, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: Після 23:00 в Києві пролунали звуки вибухів, мер Києва повідомив про роботу ППО.

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Також у Київській ОВА повідомили, що сили ППО працюють по російських безпілотниках.

Повітряні сили попереджають про загрозу безпілотників у низці областей. Станом на 23:09 мапа повітряних тривог виглядає так:

 
Мапа - Alerts.in.ua

Пізніше Кличко додав, що БпЛА заходять на Київ з різних напрямків.

КиївППОбезпілотники
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