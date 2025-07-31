Атака ворожих БпЛА: В Києві пролунали вибухи, виникли пожежі, є постраждалий

Увечері 30 липня російська армія запустила групи ударних безпілотників на територію України, у Києві лунали вибухи, внаслідок атаки зайнялися пожежі, є постраждалий.

Джерело: Повітряні сили, Київська ОВА, мер Києва Віталій Кличко, начальник КМВА Тимур Ткаченко

Деталі: Після 23:00 в Києві пролунали звуки вибухів, мер Києва повідомив про роботу ППО.

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Також у Київській ОВА повідомили, що сили ППО працюють по російських безпілотниках.

Повітряні сили попереджають про загрозу безпілотників у низці областей. Станом на 23:09 мапа повітряних тривог виглядає так:

Мапа - Alerts.in.ua

Пізніше Кличко додав, що БпЛА заходять на Київ з різних напрямків.

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Оновлено: У КМВА повідомили, що у Соломʼянському районі.

На двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто. Попередньо без постраждалих.

Після опівночі 31 липня Ткаченко повідомив про пожежу в освітньому закладі, а також що палають авто, зафіксоване падіння уламків на 9 поверх житлового будинку. А також про те, що в Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі.

О 00:30 Кличко інформував про виклик медиків у Соломʼянський район.

Пізніше Кличко зазначив, що пошкодження чи загоряння внаслідок ворожої атаки зафіксовані на шести локаціях у Солом’янському районі та на одній – у Святошинському.

За даними мера Києва, одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі столиці.