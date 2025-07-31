Атака враждебных БпЛА: В Киеве раздались взрывы, возникли пожары, есть пострадавший

Вечером 30 июля российская армия запустила группы ударных беспилотников на территорию Украины, в Киеве раздавались взрывы, в результате атаки загорелись пожары, есть пострадавший.

Источник: Воздушные силы, Киевская ОВА, мэр Киева Виталий Кличко, начальник КГВА Тимур Ткаченко

Детали: После 23:00 в Киеве раздались звуки взрывов, мэр Киева сообщил о работе ПВО.

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Также в Киевской ОВА сообщили, что силы ПВО работают по российским беспилотникам.

Воздушные силы предупреждают об угрозе беспилотников в ряде областей. По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог выглядит так:

Карта - alerts.in.ua

Позже Кличко добавил, что БпЛА заходят на Киев с разных направлений.

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Обновлено: В КГВА сообщили, что в Соломенском районе.

На двух локациях падение обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто. Предварительно без пострадавших.

После полуночи 31 июля Ткаченко сообщил о пожаре в образовательном заведении, а также горящих авто, зафиксировано падение обломков на 9 этаж жилого дома. А также о том, что в Соломенском районе горит квартира на 5 этаже.

В 00:30 Кличко информировал о вызове медиков в Соломенский район.

Позже Кличко отметил, что повреждение или возгорание в результате вражеской атаки зафиксированы на шести локациях в Соломенском районе и на одной – в Святошинском.

По данным мэра Киева, одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе столицы.

Около часа ночи медиков вызвали еще по двум адресам в Соломенском районе.

По данным Ткаченко, больше всего пострадал Соломенский район.

В частности, там зафиксировано:

пожар в многоэтажке

возгорание возле жилого дома.

возгорание в образовательном учреждении.

пылают склады и несколько нежилых помещений по разным адресам.

падение частей БпЛА на двух локациях – у дома и на машину.

Также, добавил Ткаченко, у пострадавшего, о котором известно, ожоги конечностей.