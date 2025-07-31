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На Франківщині поліцейські шукають 8-річного хлопчика

Ольга Глущенко Четвер, 31 липня 2025, 03:52
На Франківщині поліцейські шукають 8-річного хлопчика
ілюстративне фото: Depositphotos

У ніч проти 31 липня поліцейські повідомили про розшук 8-річного хлопчика в Івано-Франківській області.

Джерело: Поліція Івано-Франківської області

Деталі: Правоохоронці повідомили, що розшукують 8-річного хлопчика, який 30 липня близько 19:30 год. на велосипеді синього кольору виїхав з дому в бік лісу і не повернувся.

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фото: Поліція Івано-Франківської області

У поліції додають, що хлопчик має порушення слуху, не відгукується на ім’я і не розмовляє.

Зниклий хлопчик – Михайло Кузів, 2017 року народження, житель села Перекоси Калуського району Івано-Франківської області. Худорлявий, на зріст 120 см. Одягнений в синю футболку та зелені шорти.

Івано-Франківська областьдітиполіція
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