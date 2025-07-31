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На Франковщине полицейские ищут 8-летнего мальчика

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 июля 2025, 03:52
На Франковщине полицейские ищут 8-летнего мальчика
Иллюстративное фото: Depositphotos

В ночь на 31 июля полицейские сообщили о розыске 8-летнего мальчика в Ивано-Франковской области.

Источник: Полиция Ивано-Франковской области

Детали: Правоохранители сообщили, что разыскивают 8-летнего мальчика, который 30 июля около 19:30. на велосипеде синего цвета уехал из дома в сторону леса и не повернулся.

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фото: Полиция Ивано-Франковской области

В полиции добавляют, что у мальчика есть нарушение слуха, не отзывается на имя и не говорит.

Пропавший мальчик – Михаил Кузив, 2017 года, житель села Перекосы Калушского района Ивано-Франковской области. Худощавый, ростом 120 см. Одет в синюю футболку и зеленые шорты.

Ивано-Франковская областьдетиполиция
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