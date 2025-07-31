В Україну повертається спека: перші дні серпня пройдуть без дощів

У п’ятницю та суботу в Україні утримається суха та спекотна погода.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 1 серпня опадів не очікується. Вітер — західний, північно-західний, 5–10 м/с. На півдні та сході температура вночі становитиме 16-21°, вдень – 27-32°. У решті областей — вночі 11-16°, вдень 22-27°. У Карпатах прохолодніше: 7-12° вночі та 17-22° вдень.

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У Києві цього дня також без опадів, вітер західний, північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря – 14-16° вночі та 23–25° вдень.

2 серпня в більшості регіонів збережеться суха погода. Короткочасні дощі з грозами можливі лише вдень на крайньому заході країни. Вітер – змінних напрямків, 3-8 м/с.

На півдні та сході температура сягне 30-34° вдень, 16-21° вночі. В інших областях – 24-29° вдень, 11-16° вночі.

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У столиці без опадів, вітер слабкий. Температура повітря – 14-16° вночі та 25-27° вдень.