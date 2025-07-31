В Украину возвращается жара: первые дни августа пройдут без дождей

В пятницу и субботу в Украине сохранится сухая и жаркая погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 1 августа осадков не ожидается. Ветер - западный, северо-западный, 5-10 м/с. На юге и востоке температура ночью составит 16-21°, днем - 27-32°. В остальных областях - ночью 11-16°, днем 22-27°. В Карпатах прохладнее: 7-12° ночью и 17-22° днем.

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В Киеве в этот день также без осадков, ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха - 14-16° ночью и 23-25° днем.

2 августа в большинстве регионов сохранится сухая погода. Кратковременные дожди с грозами возможны лишь днем на крайнем западе страны. Ветер - переменных направлений, 3-8 м/с.

На юге и востоке температура достигнет 30-34° днем, 16-21° ночью. В других областях - 24-29° днем, 11-16° ночью.

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В столице без осадков, ветер слабый. Температура воздуха - 14-16° ночью и 25-27° днем.