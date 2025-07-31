Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украину возвращается жара: первые дни августа пройдут без дождей

Анастасия ПроцЧетверг, 31 июля 2025, 14:25

В пятницу и субботу в Украине сохранится сухая и жаркая погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 1 августа осадков не ожидается. Ветер - западный, северо-западный, 5-10 м/с. На юге и востоке температура ночью составит 16-21°, днем - 27-32°. В остальных областях - ночью 11-16°, днем 22-27°. В Карпатах прохладнее: 7-12° ночью и 17-22° днем.

Реклама:

В Киеве в этот день также без осадков, ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха - 14-16° ночью и 23-25° днем.

2 августа в большинстве регионов сохранится сухая погода. Кратковременные дожди с грозами возможны лишь днем на крайнем западе страны. Ветер - переменных направлений, 3-8 м/с.

На юге и востоке температура достигнет 30-34° днем, 16-21° ночью. В других областях - 24-29° днем, 11-16° ночью.

РЕКЛАМА:

В столице без осадков, ветер слабый. Температура воздуха - 14-16° ночью и 25-27° днем.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Рада приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП
фотоВ результате российского удара по Киеву погибли 8 человек, среди них ребенок; пострадали еще 124
Уничтожение независимости НАБУ и САП: депутат Костюк заявил о выходе из "Слуги народа"
Полиция завершила расследование "нападения" на Макарова: он сам нанес себе ранения
Возвращение независимости НАБУ и САП: заседание Рады транслируют в прямом эфире
фотоВозле Рады митингуют за возвращение независимости НАБУ и САП
Все новости...
погода
Дожди отступают из Украины – прогноз на два дня
Из-за ливневых дождей в Киеве произошли подтопления, поднялся уровень воды в речках и каналах
В среду в Украине прогнозируют дожди, а август придет с жарой
Последние новости
15:03
В ЕС приветствовали принятие закона о возвращении независимости НАБУ и САП
14:52
АОЗ привлекла уже 11 производителей дронов к маркетплейсу оружия DOT-Chain Defence
14:52
Зеленский впервые поговорил с новоизбранным президентом Польши
14:34
Ученые обнаружили связь между низким уровнем сахара в крови до беременности и риском преждевременных родов
14:34
фото, видеоМитингующие встретили аплодисментами новый закон о НАБУ и САП, но напомнили о других вопросах
14:27
В СБУ отрицают, что сотрудник НАБУ Магамедрасулов был задержан из-за Миндича
14:25
Запорожье бросило полмиллиона гривен на борьбу с саранчой
14:25
В Украину возвращается жара: первые дни августа пройдут без дождей
14:14
обновлено По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГа
14:13
На оборону увеличат расходы: Рада поддержала соответствующий закон
Все новости...
Реклама:
Реклама: