Росія атакувала житловий будинок в центрі Краматорська: є загиблий та 11 постраждалих
Четвер, 31 липня 2025, 15:19
Унаслідок російського удару по житловому будинку в центрі Краматорська Донецької області загинула щонайменше одна людина, ще 11 – поранені, серед них є тяжко травмовані.
Джерело: Краматорська міська рада, начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін
Деталі: За попередніми даними, удар прийшовся по житловій забудові.
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У міськраді зазначають, що є постраждалі.
Оновлено: Згодом Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок удару по Краматорську загинула щонайменше одна людина, ще 11 – отримали поранення.
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За його словами, росіяни влучили у п’ятиповерховий житловий будинок – половину будівлі зруйновано вщент. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані.
На місці працюють всі екстрені служби.
Філашкін вкотре закликав мешканців евакуюватися.