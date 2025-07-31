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Россия атаковала жилой дом в центре Краматорска: есть погибший и 11 пострадавших

Анастасия ПроцЧетверг, 31 июля 2025, 15:19
Россия атаковала жилой дом в центре Краматорска: есть погибший и 11 пострадавших
фото: Донецкая ОВА

В результате российского удара по жилому дому в центре Краматорска Донецкой области погиб по меньшей мере один человек, еще 11 – ранены, среди них есть тяжело травмированные.

Источник: Краматорский городской совет

Детали: По предварительным данным, удар пришелся по жилой застройке.

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В горсовете отмечают, что есть пострадавшие.

Обновлено: Впоследствии Вадим Филашкин сообщил, что в результате удара по Краматорску погиб по меньшей мере один человек, еще 11 – получили ранения.

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По его словам, россияне попали в пятиэтажный жилой дом – половина здания разрушена до основания. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

На месте работают все экстренные службы.

Филашкин в очередной раз призвал жителей эвакуироваться.

Донецкая областьКраматорск
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