Британська розвідка розповіла, де тепер військові з ПВК "Вагнера"

Британська розвідка розповіла, що група Вагнера, яка брала участь у повномасштабній російській агресії проти України, досі діє незалежно в Центрально-Африканській Республіці та Білорусі, але інші операції перебрало на себе Міноборони РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляд британської розвідки за 31 липня

Деталі: Зазначається, що у червні 2025 року "Африканський корпус" – воєнізоване угруповання Міністерства оборони Росії – повністю замінив підрозділи ПВК Вагнера в Малі.

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Британська розвідка оцінює чисельність "Африканського корпусу" в Малі у близько 2000 бойовиків і понад 100 одиниць основної бойової техніки, зокрема танки, реактивні системи залпового вогню та тактичні бомбардувальники.

В огляді констатується, що після спроби заколоту "вагнерівців" на чолі з Євгенієм Пригожиним російське Міністерство оборони "прагне централізувати контроль над розгортанням російських сил безпеки за кордоном".

Відтак контрольовані Міноборони РФ сили замінили ПВК "Вагнера" в Сирії й Лівії, а тепер і в Малі.

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"Група Вагнера продовжує діяти незалежно як у Центрально-Африканській Республіці, так і в Білорусі, де, ймовірно, розгорнуто відповідно близько 2000 і 300 бойовиків Вагнера", – підсумовують в огляді.

Минулого тижня британська розвідка звернула увагу, що в РФ вперше повністю скасують парад до дня військово-морського флоту.

В одному з попередніх оглядів розвідка Великої Британії проаналізувала втрати російської армії у війні проти України за 2025 рік.