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Британская разведка рассказала, где теперь военные из ЧВК "Вагнера"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 31 июля 2025, 22:19
Британская разведка рассказала, где теперь военные из ЧВК Вагнера
фото - getty images

Британская разведка рассказала, что группа Вагнера, которая участвовала в полномасштабной российской агрессии против Украины, до сих пор действует независимо в Центрально-Африканской Республике и Беларуси, но другие операции взяло на себя Минобороны РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор британской разведки за 31 июля

Детали: Отмечается, что в июне 2025 года "Африканский корпус" – военизированное формирование Министерства обороны России – полностью заменил подразделения ЧВК Вагнера в Мали.

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Британская разведка оценивает численность "Африканского корпуса" в Мали в около 2000 боевиков и более 100 единиц основной боевой техники, в частности танки, реактивные системы залпового огня и тактические бомбардировщики.

В обзоре констатируется, что после попытки мятежа "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным российское Министерство обороны "стремится централизовать контроль над развертыванием российских сил безопасности за рубежом".

В результате контролируемые Минобороны РФ силы заменили ЧВК Вагнера в Сирии и Ливии, а теперь и в Мали.

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"Группа Вагнера продолжает действовать независимо как в Центральноафриканской Республике, так и в Беларуси, где, вероятно, развернуто соответственно около 2000 и 300 боевиков Вагнера", – подытоживают в обзоре.

На прошлой неделе британская разведка обратила внимание, что в РФ впервые полностью отменят парад ко Дню Военно-Морского Флота.

В одном из предыдущих обзоров разведка Великобритании проанализировала потери российской армии в войне против Украины за 2025 год.

разведкаВагнер
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