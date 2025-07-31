У ПАРЄ привітали ухвалення закону про НАБУ і САП

Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань моніторингу України Дам'єн Коттьє та Саара-Софія Сірен привітали ухвалення закону про антикорупційну інфраструктуру.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на їхню заяву

Деталі: За словами співдоповідачів ПАРЄ щодо України, швидке ухвалення закону про відновлення незалежності НАБУ і САП "свідчить про те, що Офіс президента та Верховна Рада дослухалися до голосу українського народу".

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"Сподіваємося, що це надасть нового імпульсу для подальшого зміцнення роботи антикорупційних органів України, зокрема для призначення нового голови Бюро економічної безпеки, яке має відбутися без затримок", – нагадали вони.

31 липня Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП. Невдовзі документ був підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Повідомляли також, що Європейський Союз не має планів щодо заморожування фінансування для України після затвердження законопроєкту №13533.

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