В ПАСЕ приветствовали принятие закона о НАБУ и САП

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам мониторинга Украины Дамьен Коттье и Саара-София Сирен приветствовали принятие закона об антикоррупционной инфраструктуре.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на их заявление

Детали: По словам содокладчиков ПАСЕ по Украине, быстрое принятие закона о восстановлении независимости НАБУ и САП "свидетельствует о том, что Офис президента и Верховная Рада прислушались к голосу украинского народа".

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"Надеемся, что это придаст новый импульс для дальнейшего укрепления работы антикоррупционных органов Украины, в частности для назначения нового главы Бюро экономической безопасности, которое должно состояться без задержек", – напомнили они.

31 июля Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП. Вскоре документ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Сообщалось также, что Европейский Союз не имеет планов по замораживанию финансирования для Украины после утверждения законопроекта №13533.

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