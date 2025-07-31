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Від початку доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення – Генштаб

Тетяна ОлійникЧетвер, 31 липня 2025, 23:56
Від початку доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнення – Генштаб
фото - getty images

Від початку доби 31 липня на фронті відбулось 124 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Сьогодні окупанти завдали 36 авіаційних ударів, застосували 66 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1 449 дронів-камікадзе та здійснили 3 410 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дванадцять атак росіян, ще три боєзіткнення тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак ворога в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка.

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На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники двадцять вісім разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки в напрямку Григорівки та Ступочок.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів: Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Степанівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи тридцять сім разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів: Полтавка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє.

На Новопавлівському напрямку ворог сімнадцять разів атакував в районах населених пунктів: Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка.

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районах населених пунктів Кам’янське та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
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