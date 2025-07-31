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С начала суток на фронте произошло 124 боевых столкновения – Генштаб

Татьяна ОлейникЧетверг, 31 июля 2025, 23:56
С начала суток на фронте произошло 124 боевых столкновения – Генштаб
фото - getty images

С начала суток 31 июля на фронте произошло 124 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "Сегодня оккупанты нанесли 36 авиационных ударов, применили 66 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1 449 дронов-камикадзе и совершили 3 410 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили двенадцать атак россиян, еще три боестолкновения продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак врага в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Двуречанского, Колодезного.

На Купянском направлении противник совершил три наступательных действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка.

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На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики двадцать восемь раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Мирное и в сторону населенных пунктов Шандриголовое, Ямполь, Григорьевка.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в направлении Григорьевки и Ступочек.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боестолкновения.

На Торецком направлении россияне восемь раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов: Дилиевка, Торецк, Щербиновка и в направлении Степановки, Русиного Яра.

На Покровском направлении захватнические подразделения тридцать семь раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов: Полтавка, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка, и в направлении населенных пунктов Владимировка, Родинское, Мирноград, Новоподгорное.

На Новопавловском направлении враг семнадцать раз атаковал в районах населенных пунктов: Запорожье, Ялта, Звезда, Поддубное, Толстой, Мирное, Шевченко, Новоселка, Новополь, и в направлении населенного пункта Темировка.

Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Каменское и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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