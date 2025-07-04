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Росія стала першою країною, яка визнала режим Талібану

Іван Д'яконовП'ятниця, 4 липня 2025, 05:43
Росія стала першою країною, яка визнала режим Талібану
Посол Росії в Афганістані Дмитро Жирнов і міністр закордонних справ Афганістану Амір Хан Муттакі. Фото: AFP

Росія стала першою країною, яка офіційно визнала режим Талібану після його захоплення влади в Афганістані у 2021 році. 

Джерело: Reuters

Деталі: У четвер російське МЗС оголосило, що офіційно прийняло вірчі грамоти від нового посла Афганістану, ставши першою державою світу, яка фактично визнала уряд Талібану після його приходу до влади в серпні 2021 року.

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У заяві російського зовнішньополітичного відомства зазначається, що Москва бачить хороші перспективи для зміцнення двосторонніх зв’язків і продовжить підтримувати Афганістан у питаннях боротьби з тероризмом, наркозлочинністю та забезпечення безпеки. Окремо підкреслено потенціал для економічної співпраці в галузях енергетики, транспорту, сільського господарства та інфраструктури.

"Ми вважаємо, що офіційне визнання уряду Ісламського Емірату Афганістану надасть поштовх до розвитку продуктивної двосторонньої співпраці між нашими країнами у різних сферах", – йдеться у повідомленні МЗС Росії.

"Ми високо цінуємо цей сміливий крок з боку Росії, і, з Божою волею, він стане прикладом для інших", – заявив міністр закордонних справ Афганістану Амір Хан Муттакі.

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Видання зазначає, що правитель Росії Володимир Путін у 2024 році назвав Талібан "союзником у боротьбі з тероризмом".

Жодна інша країна досі не визнала уряд Талібану, який прийшов до влади у серпні 2021 року після хаотичного виведення американських військ. 

Водночас Китай, Об’єднані Арабські Емірати, Узбекистан та Пакистан вже призначили своїх послів у Кабулі, що розглядається як крок у напрямку визнання.

Дослівно: "Цей крок, імовірно, буде уважно відстежуватись Вашингтоном, який заморозив мільярди доларів активів центрального банку Афганістану та запровадив санкції проти деяких високопосадовців Талібану, що фактично відрізало банківський сектор країни від світової фінансової системи.

Деталі: Водночас західні дипломати наголошують, що шлях Талібану до ширшого міжнародного визнання залишатиметься закритим, допоки режим не змінить свою політику щодо прав жінок, зокрема заборони на навчання дівчат та обмежень їхнього пересування без супроводу чоловіка.

Передісторія:

  • В серпні 2021 року в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу.
  • Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан. Гані заявив, що поїхав, аби запобігти кровопролиттю в Кабулі.

АфганістанРосія
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