Президент Афганістану виїхав з країни – ЗМІ
Неділя, 15 серпня 2021, 16:46
Президент Афганістану Ашраф Гані з двома своїми соратниками залишив країну.
Джерело: Tolo News, "Азія-Плюс"
Деталі: За даними видання Tolo News, Ашраф Гані вже знаходиться не в Афганістані.
При цьому таджицька медіагрупа "Азія-Плюс" пише, що Гані в супроводі керівника своєї адміністрації Фазл Махмуд Фазлі та радника з нацбезпеки Хамдулли Мухіба попрямував в Таджикистан.
Передісторія: Джерела Al Arabiya раніше розповідали, що президент Афганістану складе свої повноваження в найближчі кілька годин.
В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".
Бойовики руху "Талібан" також звільняють в’язнів з найбільшої в Афганістані в’язниці Пул-е-Чархі.