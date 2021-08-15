Президент Афганістану виїхав з країни – ЗМІ

Президент Афганістану Ашраф Гані з двома своїми соратниками залишив країну.

Джерело: Tolo News, "Азія-Плюс"

Деталі: За даними видання Tolo News, Ашраф Гані вже знаходиться не в Афганістані.

При цьому таджицька медіагрупа "Азія-Плюс" пише, що Гані в супроводі керівника своєї адміністрації Фазл Махмуд Фазлі та радника з нацбезпеки Хамдулли Мухіба попрямував в Таджикистан.

Передісторія: Джерела Al Arabiya раніше розповідали, що президент Афганістану складе свої повноваження в найближчі кілька годин.

В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".

Бойовики руху "Талібан" також звільняють в’язнів з найбільшої в Афганістані в’язниці Пул-е-Чархі.