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Президент Афганістану виїхав з країни – ЗМІ

Неділя, 15 серпня 2021, 16:46
Президент Афганістану виїхав з країни – ЗМІ

Президент Афганістану Ашраф Гані з двома своїми соратниками залишив країну.

Джерело: Tolo News, "Азія-Плюс"

Деталі: За даними видання Tolo News, Ашраф Гані вже знаходиться не в Афганістані.

При цьому таджицька медіагрупа "Азія-Плюс" пише, що Гані в супроводі керівника своєї адміністрації Фазл Махмуд Фазлі та радника з нацбезпеки Хамдулли Мухіба попрямував в Таджикистан.

Передісторія: Джерела Al Arabiya раніше розповідали, що президент Афганістану складе свої повноваження в найближчі кілька годин.

В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".

Бойовики руху "Талібан" також звільняють в’язнів з найбільшої в Афганістані в’язниці Пул-е-Чархі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістанпрезидент
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