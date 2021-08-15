Президент Афганістану пояснив, чому виїхав з країни
Неділя, 15 серпня 2021, 21:29
Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що зробив все, щоб запобігти кровопролиттю в Кабулі.
Джерело: Гані у Facebook
Деталі: Президент Афганістану написав, що таліби були готові атакувати Кабул, і він вирішив поїхати, аби запобігти бійні в столиці, де проживає 6 млн людей.
При цьому Гані зазначив, що влада "Талібану" в країні нелегітимна.
Пряма мова: "Талібан ясно дав зрозуміти, що готовий провести кривавий наступ на Кабул і його жителів та вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати".
Нагадаємо:
- В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".
- Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан.
- Посольство Сполучених Штатів в Афганістані оприлюднило застереження для своїх громадян через події, що відбуваються зараз в Кабулі. Зокрема, йдеться про стрілянину в аеропорту.
Українська правда