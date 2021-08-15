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Президент Афганістану пояснив, чому виїхав з країни

Неділя, 15 серпня 2021, 21:29

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що зробив все, щоб запобігти кровопролиттю в Кабулі.

Джерело: Гані у Facebook

Деталі: Президент Афганістану написав, що таліби були готові атакувати Кабул, і він вирішив поїхати, аби запобігти бійні в столиці, де проживає 6 млн людей.

При цьому Гані зазначив, що влада "Талібану" в країні нелегітимна.

Пряма мова: "Талібан ясно дав зрозуміти, що готовий провести кривавий наступ на Кабул і його жителі та вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати".

Нагадаємо:

  • В Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".
  • Президент Афганістану Ашраф Гані в супроводі керівника своєї адміністрації і радника з нацбезпеки виїхав з країни і попрямував в Таджикистан.
  • Посольство Сполучених Штатів в Афганістані оприлюднило застереження для своїх громадян через події, що відбуваються зараз в Кабулі. Зокрема, йдеться про стрілянину в аеропорту.

Українська правда
Теми: Афганістанпрезидент


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