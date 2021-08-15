Президент Афганістану пояснив, чому виїхав з країни

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що зробив все, щоб запобігти кровопролиттю в Кабулі.

Джерело: Гані у Facebook

Деталі: Президент Афганістану написав, що таліби були готові атакувати Кабул, і він вирішив поїхати, аби запобігти бійні в столиці, де проживає 6 млн людей.

При цьому Гані зазначив, що влада "Талібану" в країні нелегітимна.

Пряма мова: "Талібан ясно дав зрозуміти, що готовий провести кривавий наступ на Кабул і його жителі та вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати".

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