Після масованої атаки РФ повітря в Києві дуже забруднене

Після масованої комбінованої атаки РФ рівень забруднення атмосферного повітря в Києві вранці п’ятниці є високим.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Деталі: Причина погіршення стану повітря – пожежі, спричинені масованим обстрілом Росії в ніч з 3 на 4 липня.

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До стабілізації ситуації киянам рекомендують за можливості не перебувати на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення, підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем.

Радіаційний фон у місті залишається в нормі.

Що передувало: Від 18:00 3 липня російські окупанти атакували Україну рекордними 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у 8 локаціях та падіння уламків у 33 місцях.

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Основним напрямком ворожого удару був Київ. За даними медиків, відомо про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. Вирували численні пожежі.