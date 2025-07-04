Нічний ракетно-дроновий удар: у Києві гасять пожежі, постраждали 26 людей
До 26 зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки вночі 4 липня.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко, ДСНС та Київська міська прокуратура в Telegram
Пряма мова міського голови Києва: "На цей час, за даними медиків, відомо про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці".
Доповнено: Пізніше у прокуратурі повідомили, що у столиці уже 26 постраждалих.
Деталі: У ДСНС уточнили, що серед поранених 10-річна дівчинка.
Окупанти обстрілювали мирних людей та цивільні об’єкти – постраждали житлові будинки, освітня, медична та транспортна інфраструктура.
ДСНС та поліція продовжують працювати на місцях ударів.
За словами Кличка, внаслідок атаки пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва.
"Серед медиків, за інформацією на цей час, поранених немає", – повідомив мер.
Доповнено: Близько полудня у ДСНС повідомили, що у двох районах столиці тривають роботи з ліквідації пожеж та розбору конструкцій пошкоджених будинків внаслідок нічного російського обстрілу.
"На місцях працюють кінологічні розрахунки, роботизована та інженерна техніка. Загалом, понад 600 рятувальників та близько 170 одиниць техніки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – повідомили у службі.
Передісторія:
- З вечора 3 липня і всю ніч 4 липня російська армія здійснювала масовану атаку ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Києву. Зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків у шести районах міста. Попередньо відомо про 19 постраждалих.
- Внаслідок нічної атаки Росії на Київ зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Рух пасажирських поїздів частково обмежено, а окремі рейси затримуються до двох годин.
- Повітряні сили повідомили, що від 18:00 3 липня російські окупанти атакували Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у 8 локаціях та падіння уламків у 33 місцях. Основним напрямком удару був Київ.