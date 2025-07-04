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Нічний ракетно-дроновий удар: у Києві гасять пожежі, постраждали 26 людей

Ірина БалачукП'ятниця, 4 липня 2025, 12:40
Нічний ракетно-дроновий удар: у Києві гасять пожежі, постраждали 26 людей
Фото ДСНС

До 26 зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки вночі 4 липня.

Джерело: мер столиці Віталій КличкоДСНС та Київська міська прокуратура в Telegram

Пряма мова міського голови Києва: "На цей час, за даними медиків, відомо про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці".  

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Доповнено: Пізніше у прокуратурі повідомили, що у столиці уже 26 постраждалих.

 
фото ДСНС 

Деталі: У ДСНС уточнили, що серед поранених 10-річна дівчинка. 

 
Фото ДСНС 

Окупанти обстрілювали мирних людей та цивільні об’єкти – постраждали житлові будинки, освітня, медична та транспортна інфраструктура. 

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Фото ДСНС

ДСНС та поліція продовжують працювати на місцях ударів.

 
Фото ДСНС

За словами Кличка, внаслідок атаки пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва.

 
Фото з telegram Кличка 

"Серед медиків, за інформацією на цей час, поранених немає", – повідомив мер. 

Доповнено: Близько полудня у ДСНС повідомили, що у двох районах столиці тривають роботи з ліквідації пожеж та розбору конструкцій пошкоджених будинків внаслідок нічного російського обстрілу.

"На місцях працюють кінологічні розрахунки, роботизована та інженерна техніка. Загалом, понад 600 рятувальників та близько 170 одиниць техніки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – повідомили у службі. 

 
Фото ДСНС 
 
фото ДСНС 

Передісторія:

Київракетний ударбезпілотникипожежа
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