Глава МЗС про рекордну атаку РФ на Україну: Путін демонструє Трампу свою зневагу

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що масована комбінована атака РФ в ніч на 4 липня на Україну, яка відбулась після телефонної розмови між лідером РФ Путіним і американським президентом Дональдом Трампом, є свідченням зневаги господаря Кремля до США.

Джерело: Заява Сибіги, яку наводить пресслужба українського МЗС, "Європейська правда"

Деталі: За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, атака РФ в ніч на 4 липня – "одна з найгірших за весь час".

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"Сотні російських безпілотників і балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Одразу після розмови Путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно... Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни", – підкреслив міністр.

Він закликав покарати РФ "найжорстокішими санкціями" і забезпечити Україну всіма необхідними засобами для оборони.

"Неправильні рішення можуть лише заохотити агресора до ескалації терору. Кожен злочинний режим у світі зараз уважно стежить за діями Путіна та реакцією на них. Якщо все це зійде йому з рук, усі отримають дуже чіткий сигнал", – наголосив Сибіга.

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