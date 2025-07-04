Трамп після розмови з Путіним визнав, що той не збирається зупинятися

Президент США Дональд Трамп у черговому коментарі ЗМІ щодо розмови з правителем Росії Володимиром Путіним сказав, що глава РФ не збирається припиняти війну.

Джерело: Трамп у коментарі журналістам

Деталі: Трамп кілька разів повторив, що "дуже розчарований" розмовою з Путіним і знову повторив, як і багато разів до цього, що "якби він був президентом, цієї війни не сталося б".

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Пряма мова: "Я дуже розчарований розмовою. Я не думаю, що він збирається зупинитися. І це прикро. Це все Байден, це його війна".

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