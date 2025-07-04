Трамп після розмови з Путіним визнав, що той не збирається зупинятися
П'ятниця, 4 липня 2025, 11:08
Президент США Дональд Трамп у черговому коментарі ЗМІ щодо розмови з правителем Росії Володимиром Путіним сказав, що глава РФ не збирається припиняти війну.
Джерело: Трамп у коментарі журналістам
Деталі: Трамп кілька разів повторив, що "дуже розчарований" розмовою з Путіним і знову повторив, як і багато разів до цього, що "якби він був президентом, цієї війни не сталося б".
Реклама:
Пряма мова: "Я дуже розчарований розмовою. Я не думаю, що він збирається зупинитися. І це прикро. Це все Байден, це його війна".
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- Лідер РФ Володимир Путін повідомив, що 3 липня у нього відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.
- Згодом Трамп підтвердив телефонну розмову з Путіним, яка мала відбутися о 10:00 за часом США (17:00 за Києвом).
- Після розмови президент США сказав, що йому не вдалося досягти жодного прогресу в питанні припинення війни Росії проти України.