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Трамп після розмови з Путіним визнав, що той не збирається зупинятися

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 липня 2025, 11:08
Трамп після розмови з Путіним визнав, що той не збирається зупинятися
Трамп. фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп у черговому коментарі ЗМІ щодо розмови з правителем Росії Володимиром Путіним сказав, що глава РФ не збирається припиняти війну.

Джерело: Трамп у коментарі журналістам

Деталі: Трамп кілька разів повторив, що "дуже розчарований" розмовою з Путіним і знову повторив, як і багато разів до цього, що "якби він був президентом, цієї війни не сталося б".

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Пряма мова: "Я дуже розчарований розмовою. Я не думаю, що він збирається зупинитися. І це прикро. Це все Байден, це його війна".

Передісторія: 

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  • Лідер РФ Володимир Путін повідомив, що 3 липня у нього відбудеться телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом.
  • Згодом Трамп підтвердив телефонну розмову з Путіним, яка мала відбутися о 10:00 за часом США (17:00 за Києвом). 
  • Після розмови президент США сказав, що йому не вдалося досягти жодного прогресу в питанні припинення війни Росії проти України.

ТрампПутінвійна
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