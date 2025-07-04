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Збитки на 2 мільярди: оголосили нову підозру експосадовцю МОУ, який допоміг Гринкевичам

Валентина РоманенкоП'ятниця, 4 липня 2025, 14:19
Збитки на 2 мільярди: оголосили нову підозру експосадовцю МОУ, який допоміг Гринкевичам
фото ОГП

Колишньому т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Максиму Гриценку повідомили нову підозру - в завданні державі збитків на понад 2 млрд грн.

Джерело: Офіс генпрокурора, ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: У повідомленні правоохоронців не вказано ім’я фігуранта, але за даними УП, йдеться про Максима Гриценка, який допомагав родині Гринкевичів нажитися на фіктивних постачаннях армії. Нещодавно цю справу передали до суду. Гриценко наразі перебуває в СІЗО.

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Зараз же колишньому посадовцю МОУ повідомлено про підозру у службовій недбалості та використанні підроблених документів.

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2023 року уклав із рядом суб’єктів підприємницької діяльності 76 договорів про постачання для державних потреб паливно-мастильних засобів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 млрд грн.

До цієї суми в порушення вимог законодавства безпідставно включено більше 2 млрд грн податку на додану вартість.

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Такими діями експосадовця державі завдано значних збитків.

В ході досудового розслідування субʼєкти господарювання відшкодували більше 1,8 млрд грн.

корупціяМіноборониДБРОфіс генпрокурора
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