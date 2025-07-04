Наймолодшому звільненому з полону 4 липня – 20 років: як проходив 8 етап обміну "за Стамбулом"

Сили оборони оприлюднили відео повернення на Батьківщину важкопоранених і тяжкохворих та захисників віком до 25 років в рамках 8 етапу великого обміну, згідно зі стамбульськими домовленостями.

Джерело: відео Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, відео Міноборони, відео Держприкордонслужби, заступник очільника Коордштабу, представник ГУР, майор Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Юсова: "Попри складну ніч для всієї країни, день є також і світлим: сьогодні відбувся черговий етап великого обміну за Стамбулом, це вже восьмий етап. Відбувся за безпосередньої участі голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими генерал-лейтенанта Буданова. Молодь, важкохворі й важкопоранені, рядовий і сержантський склад, але також і офіцери. Є цивільні. Серед звільнених є медики зокрема".

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Деталі: Особливістю нинішнього обміну є те, що додому повертаються захисники, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення, а також військові, які вважалися зниклими безвісти.

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Наймолодшому звільненому оборонцю лише 20 років, найстаршому – 59.

фото держприкордонслужби

На відео, оприлюднених різними структурами - щирі емоції, подяка за віру і боротьбу за це повернення, перші дзвінки рідним. Звілльнені захисники зізнаються, що на рідній землі навіть дихається вільніше.

Передісторія: