ГУР: На окупованій Херсонщині ліквідували групу БпЛА-операторів, пов’язаних із Рогозіним
На тимчасово окупованій території Херсонської області українська розвідка знищила трьох операторів БпЛА з підрозділу "Барс-Сармат", який пов’язують із колишнім главою "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним.
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Деталі: Повідомляється, що 4 липня на околиці населеного пункту Стрілкове вибухнув автомобіль Chevrolet Aveo, у якому перебували троє російських військових.
За даними розвідки, всі троє входили до складу групи "Барс-1", яка дислокується в тимчасово окупованому Генічеську. Серед ліквідованих - старший ворожої групи, яка, за словами ГУР, становила загрозу для Сил оборони України й тероризувала місцеве населення.
У ГУР зазначили, що так званий центр "Барс-Сармат" росіяни створили у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на бойовому застосуванні безпілотних літальних апаратів, робототехніки, засобів радіоелектронної боротьби, розвідки й звʼязку.
Керівником цього підрозділу називають колишнього главу "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна.
ГУР наголошує, що за кожен воєнний злочин проти України "буде справедлива відплата".
Нагадаємо:
- 21 грудня 2022 року Дмитро Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоценко дістали поранення в окупованому Донецьку після обстрілу.
- Ексглаву "Роскосмосу" вирахували українські прикордонникита нагадали йому, що порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність.
- Згодом росЗМІ повідомили, що лікарі "ДНР" не зможуть дістати осколок снаряда із тіла Рогозіна.