ГУР: На окупованій Херсонщині ліквідували групу БпЛА-операторів, пов’язаних із Рогозіним

На тимчасово окупованій території Херсонської області українська розвідка знищила трьох операторів БпЛА з підрозділу "Барс-Сармат", який пов’язують із колишнім главою "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Деталі: Повідомляється, що 4 липня на околиці населеного пункту Стрілкове вибухнув автомобіль Chevrolet Aveo, у якому перебували троє російських військових.

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За даними розвідки, всі троє входили до складу групи "Барс-1", яка дислокується в тимчасово окупованому Генічеську. Серед ліквідованих - старший ворожої групи, яка, за словами ГУР, становила загрозу для Сил оборони України й тероризувала місцеве населення.

У ГУР зазначили, що так званий центр "Барс-Сармат" росіяни створили у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на бойовому застосуванні безпілотних літальних апаратів, робототехніки, засобів радіоелектронної боротьби, розвідки й звʼязку.

Керівником цього підрозділу називають колишнього главу "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна.

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ГУР наголошує, що за кожен воєнний злочин проти України "буде справедлива відплата".

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