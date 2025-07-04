Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ГУР: На окупованій Херсонщині ліквідували групу БпЛА-операторів, пов’язаних із Рогозіним

Анастасія ПроцП'ятниця, 4 липня 2025, 18:20
ГУР: На окупованій Херсонщині ліквідували групу БпЛА-операторів, пов’язаних із Рогозіним
фото: ГУР

На тимчасово окупованій території Херсонської області українська розвідка знищила трьох операторів БпЛА з підрозділу "Барс-Сармат", який пов’язують із колишнім главою "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Деталі: Повідомляється, що 4 липня на околиці населеного пункту Стрілкове вибухнув автомобіль Chevrolet Aveo, у якому перебували троє російських військових.

Реклама:

За даними розвідки, всі троє входили до складу групи "Барс-1", яка дислокується в тимчасово окупованому Генічеську. Серед ліквідованих - старший ворожої групи, яка, за словами ГУР, становила загрозу для Сил оборони України й тероризувала місцеве населення.

У ГУР зазначили, що так званий центр "Барс-Сармат" росіяни створили у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на бойовому застосуванні безпілотних літальних апаратів, робототехніки, засобів радіоелектронної боротьби, розвідки й звʼязку.

Керівником цього підрозділу називають колишнього главу "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна.

РЕКЛАМА:

ГУР наголошує, що за кожен воєнний злочин проти України "буде справедлива відплата".

Нагадаємо: 

розвідкаХерсонська областьросійсько-українська війнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Уряд не затвердив Цивінського на посаді керівника БЕБ, хоче більше кандидатів
Генштаб підтвердив ураження дронами СБС заводу з виробництва боєприпасів під Москвою
В РФ знайшли мертвим ексміністра транспорту, якого звільнили вранці
фотоПоліція встановила причину потужних вибухів поблизу Житомира
НПЗ у Краснодарському краї РФ атакували далекобійні дрони ГУР – джерело
оновленоНепридатні ракетні установки за 90 млн грн: експосадовцю МОУ Лієву оголосили підозру
Усі новини...
розвідка
Розвідка Британії проаналізувала атаку України на військовий аеродром РФ Маринівка
Іранські чиновники здивовані "обмеженими" наслідками ударів США по ядерних об’єктах – ЗМІ
Чехія перешкодила замаху Китаю на віцепрезидентку Тайваню у 2024 році
Останні новини
00:19
Російські війська просунулись у Запорізькій та Донецькій областях – DeepState
23:51
фотоСкандал на Тур де Франс: глядачі використали цвинтар як трибуну для перегляду гонки
23:48
РосЗМІ: Коли Путін вранці звільняв міністра транспорту, той був уже мертвим
23:21
Зеленський анонсував у липні нараду з послами
22:58
Хусити обстріляли грецький танкер у Червоному морі, є загиблі
22:24
тенісЗвукова атака для суперниць: Сабалєнка шокувала Вімблдон криками, гучнішими за авто і мотоцикл
22:23
Уряд не затвердив Цивінського на посаді керівника БЕБ, хоче більше кандидатів
22:18
Трамп відтермінує тарифи з 9 липня до 1 серпня
22:00
"Непотрібні" дати і повторювані завдання: які проблеми були на НМТ-2025 і як їх пояснюють в УЦОЯО
21:54
Внаслідок ранкового російського удару по Харкову загинула жінка, ще 82 людини постраждали
Усі новини...
Реклама:
Реклама: