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З Рогозіна не зможуть витягти осколок снаряда

"Українська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 12:28
З Рогозіна не зможуть витягти осколок снаряда
Фото: РИА Новости

Лікарі не зможуть дістати осколок снаряда із тіла ексглави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який отримав поранення в окупованому Донецьку у середу.  

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує помічника Рогозіна

Пряма мова: "Лікарі ДНР надають необхідну допомогу Дмитру Рогозіну і фахівцям групи військових радників, які потрапили разом із ним під обстріл у Донецьку.

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Свій стан Дмитро Рогозін оцінює як задовільний. Зараз йому проводять чергову перев'язку. За висновком лікарів, осколок міни, що потрапив у хребет, не підлягає вилученню".

Що передувало: 21 грудня ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоценко дістали поранення в окупованому Донецьку нібито після обстрілу з боку України. 

За даними "Бази", Рогозін дістав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна. Сам Рогозін заявив, що металевий осколок розміром 3×4 мм увійшов вище правої лопатки.

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Водночас видання "SOTA" повідомило, що Рогозіна поранили в ресторані "Шеш-беш" у Донецьку, де він відзначав день народження.

Теми: РосіяДонбас
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