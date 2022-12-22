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Рогозіна в Україні вирахували прикордонники: нагадали про порушення держрубежа

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 12:04
Рогозіна в Україні вирахували прикордонники: нагадали про порушення держрубежа
колаж УП

Українські прикордонники встановили місце перебування ексглави Роскосмосу Дмитра Рогозіна та нагадують йому, що порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Днями Державна прикордонна служба встановила, що громадянин РФ Рогозін Д. незаконно перетнув український кордон та знайшла його місце перебування на тимчасово окупованій Росією території в Донецькій області.

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Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його "передали" під час святкування ним дня народження небайдужі товариші".

Деталі: Як випливає з повідомлення, прикордонники передали координати Рогозіна товаришам по зброї.

Прикордонна служба вкотре закликала росіян не порушувати українське законодавство, адже відповідальність для порушників обов’язково настане.

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Що передувало: 21 грудня ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін і так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоценко дістали поранення в окупованому Донецьку нібито після обстрілу з боку України. 

За даними "Бази", Рогозін дістав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна. Сам Рогозін заявив, що металевий осколок розміром 3×4 мм увійшов вище правої лопатки.

Водночас видання "SOTA" повідомило, що Рогозіна поранили в ресторані "Шеш-беш" у Донецьку, де він відзначав день народження.

Теми: РосіяПрикордонна службавійнаДонецьк
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