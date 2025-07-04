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Атака на Київ: всі пожежі ліквідовано, аварійно-рятувальні роботи призупинено

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 4 липня 2025, 21:01
Атака на Київ: всі пожежі ліквідовано, аварійно-рятувальні роботи призупинено
фото: ДСНС

У Києві після масованої атаки РФ з вечора 3 на 4 липня всі пожежі ліквідовано, аварійно-рятувальні роботи призупинено, їх відновлять у суботу вранці.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно: "Станом на 20.00 всі пожежі ліквідовані, аварійно-рятувальні роботи призупинені".

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Деталі: Надзвичайники повідомили, що наразі на одній із локацій призупинили аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів. Вивезено 1280 тонн сміття та будівельних конструкцій.

 

Що було раніше:

  • З вечора 3 на 4 липня російські війська вкотре завдали масованого удару по столиці. Внаслідок обстрілу постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Одна людина загинула.
  • За даними Повітряних сил, від 18.00 3 липня російські окупанти атакували Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у 8 локаціях та падіння уламків у 33 місцях.

Київросійсько-українська війнабезпілотники
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