Атака на Київ: всі пожежі ліквідовано, аварійно-рятувальні роботи призупинено
П'ятниця, 4 липня 2025, 21:01
У Києві після масованої атаки РФ з вечора 3 на 4 липня всі пожежі ліквідовано, аварійно-рятувальні роботи призупинено, їх відновлять у суботу вранці.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно: "Станом на 20.00 всі пожежі ліквідовані, аварійно-рятувальні роботи призупинені".
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Деталі: Надзвичайники повідомили, що наразі на одній із локацій призупинили аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів. Вивезено 1280 тонн сміття та будівельних конструкцій.
Що було раніше:
- З вечора 3 на 4 липня російські війська вкотре завдали масованого удару по столиці. Внаслідок обстрілу постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Одна людина загинула.
- За даними Повітряних сил, від 18.00 3 липня російські окупанти атакували Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у 8 локаціях та падіння уламків у 33 місцях.