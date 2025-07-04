Атака на Київ: всі пожежі ліквідовано, аварійно-рятувальні роботи призупинено

У Києві після масованої атаки РФ з вечора 3 на 4 липня всі пожежі ліквідовано, аварійно-рятувальні роботи призупинено, їх відновлять у суботу вранці.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно: "Станом на 20.00 всі пожежі ліквідовані, аварійно-рятувальні роботи призупинені".

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Деталі: Надзвичайники повідомили, що наразі на одній із локацій призупинили аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів. Вивезено 1280 тонн сміття та будівельних конструкцій.

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