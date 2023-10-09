Ізраїль цієї ночі "наносив масовані удари по сектору Гази": знищують будинки всіх бойовиків

Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по сектору Гази, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС", військові бомблять не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.

Джерело: The Times of Israel, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у Telegram

Деталі: Серед цілей, уражених в ніч на 9 жовтня, були:

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кілька командних пунктів;

будівля, де проживають бойовики ХАМАС;

командний центр, який використовується високопоставленим чиновником військово-морських сил ХАМАС;

"майно, яке використовується ХАМАСом", розташоване у мечеті в Джабалії;

активи, які терористична група використовує для розвідки.

Водночас Левін повідомив, що ліквідований один із командирів бойовиків Ріфат Абу-Хілаль, він же "Абу аль-Абад".

За його інформацією, з сектору Гази з жахом повідомляють, що Ізраїль знищує не лише будинки командирів (як робив це раніше), а й будинки усіх бойовиків, навіть пересічних.

Жителі Гази кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним.

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