Ізраїль цієї ночі "наносив масовані удари по сектору Гази": знищують будинки всіх бойовиків
Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по сектору Гази, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС", військові бомблять не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.
Джерело: The Times of Israel, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у Telegram
Деталі: Серед цілей, уражених в ніч на 9 жовтня, були:
- кілька командних пунктів;
- будівля, де проживають бойовики ХАМАС;
- командний центр, який використовується високопоставленим чиновником військово-морських сил ХАМАС;
- "майно, яке використовується ХАМАСом", розташоване у мечеті в Джабалії;
- активи, які терористична група використовує для розвідки.
Водночас Левін повідомив, що ліквідований один із командирів бойовиків Ріфат Абу-Хілаль, він же "Абу аль-Абад".
За його інформацією, з сектору Гази з жахом повідомляють, що Ізраїль знищує не лише будинки командирів (як робив це раніше), а й будинки усіх бойовиків, навіть пересічних.
Жителі Гази кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним.
Передісторія:
- Американські ЗМІ писали, що Сполучені Штати планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю.
- За словами високопоставлених членів ХАМАСу та Хезболли, представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка.
- Армія оборони Ізраїлю повідомила, що підрозділ ВМС Шайетет 13 затримав заступника командувача південним підрозділом військово-морських сил ХАМАС у Газі Мухаммеда Абу Галі.
- У ніч на 9 жовтня ХАМАС заявив, що завдав "серйозного ракетного удару 100 ракетами" по місту Ашкелон на півдні Ізраїлю.