Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізраїль цієї ночі "наносив масовані удари по сектору Гази": знищують будинки всіх бойовиків

"Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 05:37
Ізраїль цієї ночі наносив масовані удари по сектору Гази: знищують будинки всіх бойовиків
Сектор Газа, фото Telegram yigal_levin

Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по сектору Гази, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС", військові бомблять не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.

Джерело: The Times of Israel, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у Telegram

Деталі: Серед цілей, уражених в ніч на 9  жовтня, були:

Реклама:
  •  кілька командних пунктів; 
  • будівля, де проживають бойовики ХАМАС; 
  • командний центр, який використовується високопоставленим чиновником військово-морських сил ХАМАС; 
  • "майно, яке використовується ХАМАСом", розташоване у мечеті в Джабалії; 
  • активи, які терористична група використовує для розвідки.

Водночас Левін повідомив, що ліквідований один із командирів бойовиків Ріфат Абу-Хілаль, він же "Абу аль-Абад". 

За його інформацією, з сектору Гази з жахом повідомляють, що Ізраїль знищує не лише будинки командирів (як робив це раніше), а й будинки усіх бойовиків, навіть пересічних. 

Жителі Гази кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: ІзраїльСектор Газа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗалужний показав відео запуску ATACMS

фотоСША таємно передали Україні ATACMS, якими вона вдарила по аеродромах окупантів - ЗМІ

Вірменія готова до мирної угоди з Азербайджаном до кінця року - Пашинян

оновлено, фотоНАБУ оголосило у розшук нардепа Дубневича: він вийшов на відеозв’язок начебто з лікарні

Європарламент підтримав виділення Україні 50 млрд євро на наступні 4 роки

ССО: На аеродромах Бердянська й Луганська уражено 9 гелікоптерів РФ, ППО, пошкоджено смуги

Усі новини...
На місці музичного фестивалю в Ізраїлі після атаки ХАМАС знайшли понад 250 тіл
Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль – WSJ
ХАМАС атакував місто Ашкелон в Ізраїлі сотнею ракет – CNN
Ізраїль попросив у США високоточні бомби та ППО
Останні новини
21:57
Рішення про передачу Україні ATACMS США ухвалили серпні – Politico
21:38
відеоЗалужний показав відео запуску ATACMS
21:16
Орбан назвав війну проти України "воєнною операцією", коли говорив з Путіним
21:08
Економічні новини 17 жовтня: Рада відхилила перехід "військового" ПДФО в держбюджет, обшуки в холдингу !FEST
21:05
відеоЗ Авдіївки евакуювали 13 мешканців
21:03
В Україні наразі не можна збільшувати податки - Марченко
21:02
ФотоУкраїні вдалося повернути ще одну дитину – омбудсман
20:51
Харківські слідчі завершили ідентифікацію тіл після удару по Грозі
20:27
Судна РФ і Китаю були поблизу газогону Balticconnector в момент його прориву - поліція
20:26
Мінсоцполітики скасувало виплати ВПО понад 140 тисячам громадян: причини
Усі новини...
Реклама: