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Ізраїль цієї ночі "наносив масовані удари по сектору Гази": знищують будинки всіх бойовиків

"Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 05:37
Ізраїль цієї ночі наносив масовані удари по сектору Гази: знищують будинки всіх бойовиків
Сектор Газа, фото Telegram yigal_levin

Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по сектору Гази, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС", військові бомблять не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків.

Джерело: The Times of Israel, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у Telegram

Деталі: Серед цілей, уражених в ніч на 9  жовтня, були:

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  •  кілька командних пунктів; 
  • будівля, де проживають бойовики ХАМАС; 
  • командний центр, який використовується високопоставленим чиновником військово-морських сил ХАМАС; 
  • "майно, яке використовується ХАМАСом", розташоване у мечеті в Джабалії; 
  • активи, які терористична група використовує для розвідки.

Водночас Левін повідомив, що ліквідований один із командирів бойовиків Ріфат Абу-Хілаль, він же "Абу аль-Абад". 

За його інформацією, з сектору Гази з жахом повідомляють, що Ізраїль знищує не лише будинки командирів (як робив це раніше), а й будинки усіх бойовиків, навіть пересічних. 

Жителі Гази кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним.

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Теми: ІзраїльСектор Газа
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