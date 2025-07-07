Росіяни вранці вдарили по ТЦК у Харкові та Запоріжжі, є поранені

Внаслідок російських дронових атак у Харкові є влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, також ворожий БПЛА поцілив поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ в Facebook

Дослівно Сухопутні війська: "7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП".

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Деталі: За попередніми даними, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є 1 поранений, а у Харківському ОТЦК та СП – 3 поранених.

"На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється", – повідомили в Сухопутних військах.

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