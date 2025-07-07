Росіяни вранці вдарили по ТЦК у Харкові та Запоріжжі, є поранені
Внаслідок російських дронових атак у Харкові є влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, також ворожий БПЛА поцілив поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.
Джерело: Сухопутні війська ЗСУ в Facebook
Дослівно Сухопутні війська: "7 липня ворог завдав повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП".
Деталі: За попередніми даними, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є 1 поранений, а у Харківському ОТЦК та СП – 3 поранених.
"На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється", – повідомили в Сухопутних військах.
Передісторія:
- Вранці 7 липня у Харкові пролунали вибухи, за попередніми даними, було 6 влучань у житлових районах. Відомо про 11 постраждалих, одна з яких у важкому стані. Також повідомлялося, що під завалами може бути людина.
- Мер міста Ігор Терехов зазначив, що є підтверджена інформація про "пряме влучання ворожого бойового дрона у двоповерхову житлову будівлю".
- Також вранці 7 липня російська армія атакувала Запоріжжя безпілотниками, в результаті чого 10 людей поранені та є руйнування.
- 3 липня росіяни влучили дроном у будівлю Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Там виникла пожежа. Внаслідок атаки 2 людини загинули та ще 11 дістали поранення.
- Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявив, що російські загарбники цілеспрямовано атакують ТЦК та СП, щоб зірвати мобілізацію.