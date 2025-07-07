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Непридатні ракетні установки за 90 млн грн: експосадовцю МОУ Лієву оголосили підозру

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 липня 2025, 13:26
Непридатні ракетні установки за 90 млн грн: експосадовцю МОУ Лієву оголосили підозру
Олександр Лієв. фото з сайту agroportal.ua

Військова контррозвідка, слідчі Служби безпеки України та Офіс генерального прокурора викрили ще одну схему розкрадання коштів, до якої, за даними слідства причетні експосадовець Міноборони і колишні керівники оборонного підприємства. Підозрюваний Олександр Лієв заявив, що діяв у рамках закону і готовий доводити свою правоту.

Джерело: генеральний прокурор Руслан Кравченко, ОГП в коментарі УП, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова Кравченка: "Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у справі за фактом постачання Міністерству оборони України непридатних до використання протитанкових ракетних установок на суму понад 90 млн грн. Власне, на цю ж суму і завдано шкоди державі".

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Дослівно СБУ: "За результатами комплексних заходів у Києві викрито організатора оборудки – колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох його спільників із компанії-підрядника".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про екскерівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва та двох екскерівників оборонного підприємства Дениса Харитонова й Олександра Наконечного.

За даними слідства, перебуваючи на посаді протягом 2022-2023 років, Лієв уклав державний контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ.

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Відповідно до укладеного договору столична оборонна компанія повинна була поставити військовому відомству ПТРК, які мали одразу спрямувати на передову.

Втім, замість сучасного озброєння підрядники поставили замовникам непридатні до використання за призначенням протитанкові установки, а отримані бюджетні кошти вивели у тінь, кажуть в СБУ.

Висновки незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ, підтвердили несправний тактико-технічний стан ПТРК, додають у спецслужбі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ексочільнику департаменту Міноборони, колишньому керівнику компанії-підрядника, та його заступнику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Як уточнили "Українській правді" в ОГП, Вищий антикорупційний суд вже застосував до підозрюваних – колишніх керівників оборонного підприємства, – запобіжні заходи у вигляді застави в розмірі 908,4 тис грн і 575, 32 тис грн.

Щодо ексчиновника Міноборони – подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 5,011 млн грн. Розгляд заплановано на 7 липня.

Оновлено: Сам Лієв звинувачення відкидає. В коментарі "Українській правді" він зазначив, що очолював вищевказаний департамент із серпня 2022 року, водночас контракт, про який ідеться у справі, було укладено в березні 2022 року, а його якість було засвідчено відповідною комісією.

Пряма мова Лієва: "23 червня 2022 року було здійснено повну оплату за ці ракетні установки. 18 серпня, за декілька днів до мого призначення на посаду керівника, цей товар прибув і був прийнятий військовою частиною у складі комісії з 5 офіцерів, фахівців з озброєння, які оглянули кожен із цих девайсів і написали акт, в якому зазначили, що весь товар відповідає першій категорії якості, відповідає умовам державного контракту  та придатний до використання.

У жовтні, я (як керівник департаменту)  підписав бухгалтерський акт приймання-передачі. Це стандартний документ, який підтверджує завершення угоди. Підписав його на підставі висновку комісії зброярів про відповідність товару умовам контракту.

Я переконаний, що слідство розбереться. Готовий до співпраці.  Маю чітке розуміння, що діяв у рамках закону і готовий доводити свою правоту законним шляхом".

Передісторія:

корупціяМіноборониОфіс генпрокурораСБУ
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