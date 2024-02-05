Лієв пройшов поліграф, не відповів на питання про вказівки від керівництва
Екскерівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв пройшов поліграф, щоб довести невинуватість. У нього виникли труднощі з питанням про вказівки від керівництва.
Джерело: кореспонденти "hromadske" та "Суспільного"
Деталі: Дослідження на поліграфі Олександр Лієв організував сам, попередньо вже проходив його 2 лютого.
Усього було сім запитань:
- Чи отримував Лієв неправомірну вигоду (кошти, майно, цінності, криптовалюту, послуги) за результатами контракту з ТОВ "Львівський Арсенал"?
- Чи був знайомий із керівником ТОВ "Львівський Арсенал" Юрієм Збітнєвим та представником компанії Sevotech Олексієм Хорошаєвим на час укладення контракту? Та чи мав із ними змову? Чи мав із ними контакти, окрім офіційного листування?
- Чи знав Лієв наперед, що цей контракт не буде виконаний?
- Чи наполягав Лієв на включені в контракт положень про штрафні санкції у 200 млн грн у разі зриву контракту?
- Чи отримував Лієв вказівку від керівництва на укладання контракту з "Львівським Арсеналом" від керівників Міністерства оборони?
- Чи мав намір Лієв виїхати за межі України з метою переховування від слідства?
- Чи готовий Лієв сприяти слідству у встановленні істини у цій справі?
Як стверджують журналісти hromadske, із посиланням на результати передтестового дослідження 2 лютого, Лієв, дав неправдиву відповідь на запитання щодо того, чи отримував він вказівку від керівництва на укладання контракту з "Львівським Арсеналом" від керівників Міністерства Оборони.
2 лютого Олександр Лієв відповів на це питання "ні", і ця відповідь, на думку поліграфолога, була неправдивою.
5 лютого, на це саме запитання Лієв відповів: "ні… і так, і ні, тут…" Коли його попросили дати точну відповідь на запитання, він сказав: "ні, тут треба пояснювати".
Передісторія:
- 30 січня суд не обрав запобіжний захід Лієву, який фігурує у справі про розкрадання майже 1,5 млрд грн.
- 27 січня колишньому та чинному керівникам департаменту Міноборони (Лієву і Тоомасу Нахкуру), менеджерам компанії "Львівський арсенал" (Юрію Збітнєву) і представнику іноземної фірми повідомили про підозру у справі розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.
- 26 січня Північний апеляційний госпсуд підтвердив рішення суду першої інстанції про стягнення на користь Міноборони 1,5 млрд грн з компанії "Львівський арсенал" Юрія Збітнєва, яка провалила контракт на постачання мін для ЗСУ.
- Раніше УП повідомляла, що фірма "Львівський арсенал" отримала від Міноборони 1,4 мільярда гривень на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм, але давно прострочила контракт і не передала ЗСУ жодної міни.
- Повідомлялось, що Міноборони уклало контракт з із маловідомою фірмою "Львівський арсенал" 11 листопада 2022 року. Через кілька днів після цього тодішній міністр оборони Олексій Резніков дав дозвіл на проведення передоплати за контрактом – майже 100% суми угоди.
- Поставки мали розпочатись уже в грудні 2022 року і повністю закінчитись до кінця лютого 2023 року, але станом на кінець липня жодної міни за передплаченим контрактом Міноборони не отримало.