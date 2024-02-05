Лієв пройшов поліграф, не відповів на питання про вказівки від керівництва

Екскерівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв пройшов поліграф, щоб довести невинуватість. У нього виникли труднощі з питанням про вказівки від керівництва.

Джерело: кореспонденти "hromadske" та "Суспільного"

Деталі: Дослідження на поліграфі Олександр Лієв організував сам, попередньо вже проходив його 2 лютого.

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Усього було сім запитань:

Чи отримував Лієв неправомірну вигоду (кошти, майно, цінності, криптовалюту, послуги) за результатами контракту з ТОВ "Львівський Арсенал"?

Чи був знайомий із керівником ТОВ "Львівський Арсенал" Юрієм Збітнєвим та представником компанії Sevotech Олексієм Хорошаєвим на час укладення контракту? Та чи мав із ними змову? Чи мав із ними контакти, окрім офіційного листування?

Чи знав Лієв наперед, що цей контракт не буде виконаний?

Чи наполягав Лієв на включені в контракт положень про штрафні санкції у 200 млн грн у разі зриву контракту?

Чи отримував Лієв вказівку від керівництва на укладання контракту з "Львівським Арсеналом" від керівників Міністерства оборони?

Чи мав намір Лієв виїхати за межі України з метою переховування від слідства?

Чи готовий Лієв сприяти слідству у встановленні істини у цій справі?

Як стверджують журналісти hromadske, із посиланням на результати передтестового дослідження 2 лютого, Лієв, дав неправдиву відповідь на запитання щодо того, чи отримував він вказівку від керівництва на укладання контракту з "Львівським Арсеналом" від керівників Міністерства Оборони.

2 лютого Олександр Лієв відповів на це питання "ні", і ця відповідь, на думку поліграфолога, була неправдивою.

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5 лютого, на це саме запитання Лієв відповів: "ні… і так, і ні, тут…" Коли його попросили дати точну відповідь на запитання, він сказав: "ні, тут треба пояснювати".

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