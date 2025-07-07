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У лікарні померла важкопоранена жінка, жертва ранкового удару РФ по Харкову

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 липня 2025, 15:33
У лікарні померла важкопоранена жінка, жертва ранкового удару РФ по Харкову
наслідки удару російських дронів 7 липня. фото прокуратури

Померла жінка, яка зазнала тяжкого поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Холодногірському району Харкова.

Джерело: Харківська обласна прокуратура в Telegram

Деталі: 34-річна жінка померла в лікарні.

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Загалом кількість людей, які отримали поранення або зазнали гострого шоку, зросла до 34. Серед постраждалих двоє хлопців віком 7 та 17 років, а також дві дівчинки — 14 та 9 років. У дітей діагностували гостру стресову реакцію.

У вказаному кримінальному провадженні прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Що передувало: Минулої доби та зранку понеділка 7 липня Росія била по Харківщині, використовуючи авіабомби, артилерію, безпілотники та касетні боєприпаси. Пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру.

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Внаслідок двох російських ударів у Харкові постраждали вже 50 людей.

Харківвоєнні злочиниРосіявійна
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