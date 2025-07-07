ЦПД: Ворожі канали поширюють Telegram-бот для збору координат ТЦК
У рамках інформкампанії для зриву мобілізаційного процесу в Україні ворожі канали поширюють Telegram-бот, в який нібито можна скинути координати будівель міських або територіальних ТЦК та СП.
Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО
Деталі: У ЦПД зазначають, що це відбувається на тлі серії ударів по центрах комплектування в різних регіонах України, що свідчить про скоординовану спробу Росії дестабілізувати процес мобілізації та посіяти паніку серед населення.
Також ці Telegram-боти — ще один спосіб ворожих пропагандистів зібрати особисту інформацію про людей з метою подальшого тиску й шантажу.
"У жодному разі не взаємодійте з подібними ворожими програмами та повідомляйте про них компетентним органам", – наголошують у центрі при РНБО.
Передісторія:
- У липні російські окупаційні війська збільшили кількість ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
- Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявив, що російські загарбники цілеспрямовано атакують ТЦК та СП, щоб зірвати мобілізацію, але цей процес неможливо зупинити.
- 7 липня росіяни завдали повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.