Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦПД: Ворожі канали поширюють Telegram-бот для збору координат ТЦК

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 липня 2025, 17:49
ЦПД: Ворожі канали поширюють Telegram-бот для збору координат ТЦК
ілюстрація ЦПД

У рамках інформкампанії для зриву мобілізаційного процесу в Україні ворожі канали поширюють Telegram-бот, в який нібито можна скинути координати будівель міських або територіальних ТЦК та СП.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО

Деталі: У ЦПД зазначають, що це відбувається на тлі серії ударів по центрах комплектування в різних регіонах України, що свідчить про скоординовану спробу Росії дестабілізувати процес мобілізації та посіяти паніку серед населення.

Реклама:

Також ці Telegram-боти — ще один спосіб ворожих пропагандистів зібрати особисту інформацію про людей з метою подальшого тиску й шантажу.

"У жодному разі не взаємодійте з подібними ворожими програмами та повідомляйте про них компетентним органам", – наголошують у центрі при РНБО.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • У липні російські окупаційні війська збільшили кількість ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
  • Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявив, що російські загарбники цілеспрямовано атакують ТЦК та СП, щоб зірвати мобілізацію, але цей процес неможливо зупинити.
  • 7 липня росіяни завдали повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

мобілізаціядезінформаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Луцьк пережив наймасованішу російську атаку – мер
У Держдепі запевнили, що Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну зброєю
Україна приєдналась до останніх пакетів санкцій ЄС проти Росії
Сибіга підтвердив, що Маркарову незабаром замінять на посаді посла США
На тлі чуток про перезавантаження Кабміну Свириденко очолить делегацію України у Римі
"Совок не вийшов з міністерства": у мережі висміяли відео Мін’юсту зі Стефанішиною на заставках телефонів
Усі новини...
мобілізація
Помер 31-річний волинянин, який після мобілізації опинився в реанімації
Росіяни навмисно б’ють по ТЦК, щоб зірвати мобілізацію – Сухопутні війська
У застосунку "Резерв+" виникли тимчасові технічні проблеми
Останні новини
07:31
Окупанти вдарили по Степногірській громаді: є руйнування, поранена жінка
07:15
Росіяни атакували з дронів людей у Херсоні: 2 поранених
06:55
Росія втратила ще 1050 військових у війні проти України – Генштаб
06:52
"Челсі" впевнено переміг "Флуміненсе" у півфіналі Клубного чемпіонату світу з футболу
06:51
Луцьк пережив наймасованішу російську атаку – мер
06:37
Голова французької розвідки: Немає впевненості щодо місцезнаходження запасів іранського урану
05:11
Росія оголосила Єльський університет "небажаною" організацією
04:09
США планують передати Україні додаткову систему Patriot – WSJ
03:17
ЄС розглядає можливість створення фонду підтримки України на 100 мільярдів євро – ЗМІ
02:49
оновленоРФ атакувала "Кинжалами" та ударними дронами: у багатьох містах пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: