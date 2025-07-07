ЦПД: Ворожі канали поширюють Telegram-бот для збору координат ТЦК

У рамках інформкампанії для зриву мобілізаційного процесу в Україні ворожі канали поширюють Telegram-бот, в який нібито можна скинути координати будівель міських або територіальних ТЦК та СП.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО

Деталі: У ЦПД зазначають, що це відбувається на тлі серії ударів по центрах комплектування в різних регіонах України, що свідчить про скоординовану спробу Росії дестабілізувати процес мобілізації та посіяти паніку серед населення.

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Також ці Telegram-боти — ще один спосіб ворожих пропагандистів зібрати особисту інформацію про людей з метою подальшого тиску й шантажу.

"У жодному разі не взаємодійте з подібними ворожими програмами та повідомляйте про них компетентним органам", – наголошують у центрі при РНБО.

Передісторія:

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