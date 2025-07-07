Зеленський: Фішер, Гринцевич і Карвацький отримають звання Героя України посмертно
Понеділок, 7 липня 2025, 21:10
В Офісі президента готують укази про присвоєння звання Герой України посмертно трьом українським воїнам.
Джерело: звернення президента Володимира Зеленського
Пряма мова: "Не забуваймо наших полеглих воїнів. Шануймо їхню пам’ять та відзначаємо державними нагородами. Щойно говорив про трьох таких хлопців – українських воїнів: військовий льотчик полковник Фішер Дмитро, "азовець" Гринцевич Назарій, воїн третьої штурмової Віталій Карвацький. Документи готуються на звання Герой України, на жаль посмертно".
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Передісторія:
- 18 червня на Харківському напрямку загинув український військовий Віталій Карвацький з позивним "Турист".
- У травні 2024 року на війні загинув захисник Маріуполя, "азовець" Назар Гринцевич із позивним "Грінка". Грінка три місяці, разом із побратимами, тримав оборону на Азовсталі, потрапив у російський полон і після звільнення повернувся до війська.
- Як пише "Укрінформ" полковник Дмитро Фішер загинув 5 червня 2022 року. У березні 2024 року ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Його літак Су-27 збила російська ППО при виконанні складної бойової місії.