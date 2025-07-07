Зеленський: Фішер, Гринцевич і Карвацький отримають звання Героя України посмертно

В Офісі президента готують укази про присвоєння звання Герой України посмертно трьом українським воїнам.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Не забуваймо наших полеглих воїнів. Шануймо їхню пам’ять та відзначаємо державними нагородами. Щойно говорив про трьох таких хлопців – українських воїнів: військовий льотчик полковник Фішер Дмитро, "азовець" Гринцевич Назарій, воїн третьої штурмової Віталій Карвацький. Документи готуються на звання Герой України, на жаль посмертно".

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