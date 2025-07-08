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Російські війська просунулись у Запорізькій та Донецькій областях – DeepState

Іван Д'яконовВівторок, 8 липня 2025, 00:19
Російські війська просунулись у Запорізькій та Донецькій областях – DeepState
Мапа: DeepState

У ніч на 8 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ одразу на кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними DeepState, росіяни просунулись в населеному пункті Камʼянське на Запоріжжі, а також у Яблунівці, Комарі, Торецьку та Запоріжжі в Донецькій області. 

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Передісторія:

  • У ніч проти 7 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію ворогом двох населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.
  • 5 липня, аналітики DeepState повідомили, що росіяни зайняли населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини і намагається просуватися далі.
  • 1 липня DeepState повідомляв, що російські окупанти зайняли село Коптєве, а також просунулася у Донецькій області.

окупаціяЗапорізька областьДонецька областьросійсько-українська війна
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