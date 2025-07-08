Російські війська просунулись у Запорізькій та Донецькій областях – DeepState
Вівторок, 8 липня 2025, 00:19
У ніч на 8 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ одразу на кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях.
Джерело: DeepState
Деталі: За даними DeepState, росіяни просунулись в населеному пункті Камʼянське на Запоріжжі, а також у Яблунівці, Комарі, Торецьку та Запоріжжі в Донецькій області.
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Передісторія:
- У ніч проти 7 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію ворогом двох населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.
- 5 липня, аналітики DeepState повідомили, що росіяни зайняли населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини і намагається просуватися далі.
- 1 липня DeepState повідомляв, що російські окупанти зайняли село Коптєве, а також просунулася у Донецькій області.