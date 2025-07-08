Російські війська просунулись у Запорізькій та Донецькій областях – DeepState

У ніч на 8 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ одразу на кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними DeepState, росіяни просунулись в населеному пункті Камʼянське на Запоріжжі, а також у Яблунівці, Комарі, Торецьку та Запоріжжі в Донецькій області.

Реклама:

Передісторія: