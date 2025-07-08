ЄС готує найсуворіші за три роки санкції проти Росії – Барро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європейський Союз за ініціативи Франції та в координації з американськими сенаторами готує новий пакет найжорсткіших санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: Барро в коментарі французькому телеканалу TF1

Деталі: Міністр зазначив, що після озвученої президентом США Дональдом Трампом пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку підтримала Україна, кількість російських ударів по українських містах зросла в п’ять разів.

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Пряма мова: "Це не може тривати далі, це має припинитися. Щоб цього досягти, у координації з американськими сенаторами Європа готується запровадити на основі французьких пропозицій найсуворіші санкції, які ми вводили за останні три роки. Вони безпосередньо виснажать ресурси, які дозволяють Володимиру Путіну продовжувати свою війну".

Деталі: За словами Барро, у центрі нового пакета не лише енергетичний сектор, зокрема доходи від експорту нафти, а й фінансові гравці в самій Росії та за її межами. Йдеться про юридичних і фізичних осіб, які допомагають Кремлю обходити запроваджені санкції. Саме через це, за словами Барро, Путін зберігає здатність вести війну попри зростаючий міжнародний тиск.

"Путін більше не просувається на фронті і нині обмежується обстрілами житлових районів дронами та ракетами. Це призводить до численних жертв серед мирного населення. Це має припинитися", – наголосив Барро.

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