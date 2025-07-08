ЄС готує найсуворіші за три роки санкції проти Росії – Барро
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європейський Союз за ініціативи Франції та в координації з американськими сенаторами готує новий пакет найжорсткіших санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Джерело: Барро в коментарі французькому телеканалу TF1
Деталі: Міністр зазначив, що після озвученої президентом США Дональдом Трампом пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку підтримала Україна, кількість російських ударів по українських містах зросла в п’ять разів.
Пряма мова: "Це не може тривати далі, це має припинитися. Щоб цього досягти, у координації з американськими сенаторами Європа готується запровадити на основі французьких пропозицій найсуворіші санкції, які ми вводили за останні три роки. Вони безпосередньо виснажать ресурси, які дозволяють Володимиру Путіну продовжувати свою війну".
Деталі: За словами Барро, у центрі нового пакета не лише енергетичний сектор, зокрема доходи від експорту нафти, а й фінансові гравці в самій Росії та за її межами. Йдеться про юридичних і фізичних осіб, які допомагають Кремлю обходити запроваджені санкції. Саме через це, за словами Барро, Путін зберігає здатність вести війну попри зростаючий міжнародний тиск.
"Путін більше не просувається на фронті і нині обмежується обстрілами житлових районів дронами та ракетами. Це призводить до численних жертв серед мирного населення. Це має припинитися", – наголосив Барро.
Передісторія:
- "Європейська правда" з посиланням на двох дипломатів впливових держав ЄС повідомила, що 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії був знову поставлений на розгляд під час засідання послів Європейського Союзу (Coreper) у Брюсселі 4 липня, але не був прийнятий через позицію Словаччини.
- Ініціатор законопроєкту із санкціями проти Росії за торгівлю нафтою, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Дональд Трамп підтримав їхнє ухвалення в Конгресі.
- Сенатор Грем, його колега-демократ Річард Блументаль і ще 80 співавторів, подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.
- Проєкт має підтримку і в Палаті представників, але після його ініціювання навесні не було здійснено жодних кроків з його ухвалення.
- Публічно Трамп каже, що запровадить нові санкції проти Росії "за потреби".