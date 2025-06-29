Сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти РФ, але "послаблений"
Ініціатор законопроєкту щодо санкцій проти Росії за торгівлю нафтою, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп підтримав їхнє ухвалення в Конгресі, однак законопроєкт не тягтиме за собою обовʼязкових санкцій проти РФ.
Джерело: Грем в ефірі ABC News, пише "Європейська правда"
Деталі: Грем стверджує, що в питанні санкцій проти Росії є "великий прорив", і під час гри в гольф у суботу Трамп уперше сказав йому, що "настав час діяти – рухати ваш законопроєкт уперед".
"Наступного дня після липневої перерви (в роботі Конгресу, завершується 6 липня, – ред.) ми ухвалимо законопроєкт", – стверджує він.
Американський сенатор висловив упевненість, що президент США підпише ухвалений законопроєкт про санкції.
Водночас Грем підтвердив, що ініційований ним законопроєкт не тягтиме за собою обовʼязкових санкцій проти Росії – остаточне рішення ухвалюватиме президент США.
"У законопроєкті є застереження (waiver): пане президенте (Трамп, – ред.), ви вирішуєте, чи застосовувати (санкції, – ред.)… Але ми дамо президенту Трампу інструмент, якого він не має", – сказав Грем.
Він додав, що саме від президента США залежатиме, як застосовувати санкції в майбутньому, "але ми намагаємося змусити Путіна сісти за стіл переговорів".
Передісторія:
- На початку червня The Wall Street Journal стверджувало, що вимога залишити остаточне рішення щодо ухвалення санкцій за Трампом йшла саме від Білого дому.
- Сенатор Грем, його колега-демократ Річард Блументаль і ще 80 співавторів, подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.
- Проєкт має підтримку і в Палаті представників, але після його ініціювання навесні не було здійснено жодних кроків з його ухвалення.
- Публічно Трамп каже, що запровадить нові санкції проти Росії "за потреби".