Сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти РФ, але "послаблений"

Ліндсі Грем у Києві в 2023 році, фото Future Publishing via Getty Images

Ініціатор законопроєкту щодо санкцій проти Росії за торгівлю нафтою, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп підтримав їхнє ухвалення в Конгресі, однак законопроєкт не тягтиме за собою обовʼязкових санкцій проти РФ.

Джерело: Грем в ефірі ABC News, пише "Європейська правда"

Деталі: Грем стверджує, що в питанні санкцій проти Росії є "великий прорив", і під час гри в гольф у суботу Трамп уперше сказав йому, що "настав час діяти – рухати ваш законопроєкт уперед".

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"Наступного дня після липневої перерви (в роботі Конгресу, завершується 6 липня, – ред.) ми ухвалимо законопроєкт", – стверджує він.

Американський сенатор висловив упевненість, що президент США підпише ухвалений законопроєкт про санкції.

Водночас Грем підтвердив, що ініційований ним законопроєкт не тягтиме за собою обовʼязкових санкцій проти Росії – остаточне рішення ухвалюватиме президент США.

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"У законопроєкті є застереження (waiver): пане президенте (Трамп, – ред.), ви вирішуєте, чи застосовувати (санкції, – ред.)… Але ми дамо президенту Трампу інструмент, якого він не має", – сказав Грем.

Він додав, що саме від президента США залежатиме, як застосовувати санкції в майбутньому, "але ми намагаємося змусити Путіна сісти за стіл переговорів".

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