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Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій на Курщині та Білгородщині РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 8 липня 2025, 11:36
Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій на Курщині та Білгородщині РФ
Сирський. фото з Facebook головкома

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача головком ЗСУ Олександр Сирський акцентував на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Білгородській областях Росії, для сковування противника на кордоні з Україною.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ у Facebook

Пряма мова: "Акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні – на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавловському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Білгородській областях РФ. Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою".

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Деталі: Зазначається, що генерал доповів про ситуацію на фронті, насамперед на найбільш гарячих напрямках – це зокрема Покровський, Лиманський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський.

Що передувало: На зустрічі з журналістами 21 червня, куди не запросили представників "Української правди", Сирський заявив, що ЗСУ контролюють близько 90 кв. км в Глушковському районі на російській Курщині.

Там же головнокомандувач ЗСУ повідомив, що армія в майбутньому не залишатиметься "просто в глухій обороні", а поєднуватиме оборону з наступальними діями.

Курська область війнаСирський
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