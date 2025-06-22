Сирський анонсував вихід з "глухої оборони"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що армія в майбутньому не залишатиметься "просто в глухій обороні", а поєднуватиме оборону з наступальними діями.

Джерело: Сирський на зустрічі з журналістами, куди не запросили представників "Української правди", цитує "Укрінформ"

Пряма мова Сирського: "Що стосується наших планів і намірів. Звичайно, ми не будемо залишатися просто у глухій обороні. Тому що це не приносить нічого і зрештою призводить до того, що ми все одно відступаємо, втрачаємо людей і території.

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Тому ми поєднуємо оборонні дії з активною обороною та активними наступальними діями. Тобто там, де можливо, ми завдаємо ударів по ворогу, проводимо контратаки. Наступаємо, де бачимо слабкі місця в обороні противника".

Деталі: Сирський додав, що ЗСУ створили та масштабують штурмові війська.

Пряма мова Сирського: "Ідеться про окремі підрозділи, полки, які були створені на початку Курської операції (…) та станом на зараз воюють фактично на всіх складних ділянках фронту. І там, де ми маємо можливість наступати, і там, де противник має успіх і його потрібно зупиняти та відбивати наші населені пункти. Зокрема, як це було на Сумщині".