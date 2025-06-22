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Україна контролює 90 квадратних кілометрів на Курщині – Сирський

Роман ПетренкоНеділя, 22 червня 2025, 11:21
Україна контролює 90 квадратних кілометрів на Курщині – Сирський
сирський, фото: генштаб

ЗСУ контролюють близько 90 кв. км в Глушковському районі на російській Курщині.

Джерело: Сирський на зустрічі з журналістами, куди не запросили представників "Української правди", "Укрінформ"

Деталі: "У квітні 2025 року російські частини – а це, ще раз нагадую, близько 60 тисяч осіб (в тому числі дві десантно-штурмові дивізії, десантно-штурмові бригади, бригади морської піхоти) – отримали завдання переміститися на нові напрямки бойових дій та поповнити наступальні угруповання армії РФ на Покровському, Торецькому, Лиманському, Запорізькому, Херсонському напрямках, і тим самим збільшити темп ворожого наступу.

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Але наші активні дії в Глушковському районі Курської області РФ зірвали ці плани...

Українська армія контролює близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області РФ, і це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника".

Деталі: Сирський наголосив, що одна з бригад РФ, яка вже рухалася на Покровський напрямок, була повернута знову на Курський напрямок – зараз близько 10 тисяч російських військових ведуть бойові дії в Глушковському районі.

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Що було раніше:

  • Главі Кремля Володимиру Путіну 26 квітня відзвітували, що "звільнено від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.
  • Генштаб ЗСУ запевнив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

Курська область СирськийЗбройні сили
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