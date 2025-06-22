Україна контролює 90 квадратних кілометрів на Курщині – Сирський
ЗСУ контролюють близько 90 кв. км в Глушковському районі на російській Курщині.
Джерело: Сирський на зустрічі з журналістами, куди не запросили представників "Української правди", "Укрінформ"
Деталі: "У квітні 2025 року російські частини – а це, ще раз нагадую, близько 60 тисяч осіб (в тому числі дві десантно-штурмові дивізії, десантно-штурмові бригади, бригади морської піхоти) – отримали завдання переміститися на нові напрямки бойових дій та поповнити наступальні угруповання армії РФ на Покровському, Торецькому, Лиманському, Запорізькому, Херсонському напрямках, і тим самим збільшити темп ворожого наступу.
Але наші активні дії в Глушковському районі Курської області РФ зірвали ці плани...
Українська армія контролює близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області РФ, і це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника".
Деталі: Сирський наголосив, що одна з бригад РФ, яка вже рухалася на Покровський напрямок, була повернута знову на Курський напрямок – зараз близько 10 тисяч російських військових ведуть бойові дії в Глушковському районі.
Що було раніше:
- Главі Кремля Володимиру Путіну 26 квітня відзвітували, що "звільнено від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.
- Генштаб ЗСУ запевнив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.