США планують передати Україні додаткову систему Patriot – WSJ

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість відправки в Україну системи протиповітряної оборони Patriot.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на двох американських чиновників

Деталі: За словами співрозмовників видання, Трамп розглядає можливість передати Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot після того, як в останні дні пообіцяв зміцнити Київ проти російських атак.

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За даними видання, Білий дім звернувся до Пентагону з проханням підготувати й інші варіанти додаткового озброєння. Чиновники також вивчають, чи можуть інші країни надати Україні більше "Патріотів".

Паралельно розглядається можливість залучення союзників для передачі Києву ще кількох систем цього типу.

За словами колишнього чиновника Пентагону, США надали Києву три системи Patriot, Німеччина надіслала ще три, а також одну установку, передану консорціумом європейських країн. Утім не всі ці системи працюють одночасно через складнощі з технічним обслуговуванням.

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