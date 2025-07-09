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США планують передати Україні додаткову систему Patriot – WSJ

Іван Д'яконовСереда, 9 липня 2025, 04:09
США планують передати Україні додаткову систему Patriot – WSJ
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість відправки в Україну системи протиповітряної оборони Patriot.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на двох американських чиновників

Деталі: За словами співрозмовників видання, Трамп розглядає можливість передати Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot після того, як в останні дні пообіцяв зміцнити Київ проти російських атак. 

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За даними видання, Білий дім звернувся до Пентагону з проханням підготувати й інші варіанти додаткового озброєння. Чиновники також вивчають, чи можуть інші країни надати Україні більше "Патріотів".

Паралельно розглядається можливість залучення союзників для передачі Києву ще кількох систем цього типу.

За словами колишнього чиновника Пентагону, США надали Києву три системи Patriot, Німеччина надіслала ще три, а також одну установку, передану консорціумом європейських країн. Утім не всі ці системи працюють одночасно через складнощі з технічним обслуговуванням.

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Передісторія:

  • 8 липня у Пентагоні оголосили, що за дорученням Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю.
  • За даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.
  • Раніше 8 липня президент Трамп заявив про намір збільшити військову допомогу Україні.

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