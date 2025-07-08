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Трамп: Ми надішлемо Україні більше зброї

Іван Д'яконовВівторок, 8 липня 2025, 04:42
Трамп: Ми надішлемо Україні більше зброї

Президент США Дональд Трамп заявив про намір збільшити військову допомогу Україні. За його словами, насамперед йдеться про оборонне озброєння.

Джерело: Трамп під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі

Деталі: Відповідаючи на запитання журналіста щодо планів надсилання Україні більшої кількості зброї, президент США це підтвердив.

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Пряма мова Трампа: "Ми надішлемо ще зброю. Ми змушені це зробити. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Ми будемо змушені надсилати більше зброї. Це переважно оборонна зброя, але удари справді дуже жорсткі. У тій бійні гине надто багато людей".

Деталі: Трамп також згадав про свою останню розмову з російським правителем Володимиром Путіним, результатами якої залишився незадоволений.

"Я розчарований, чесно кажучи, що Путін не зупинився. Я зовсім не задоволений Путіним".

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Передісторія:

  • 1 липня в американських ЗМІ з’явились повідомлення, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
  • У Міноборони України прокоментували, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.
  • Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 4 липня, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись переконати американського лідера відновити постачання та продати Україні більше озброєння.
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.
  • 8 липня видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що призупинені поставки частини американської військової допомоги Україні можуть відновитися після зустрічей на високому рівні між представниками США та України, що відбудуться у Римі та Києві протягом наступного тижня.

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