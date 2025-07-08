Трамп: Ми надішлемо Україні більше зброї

Президент США Дональд Трамп заявив про намір збільшити військову допомогу Україні. За його словами, насамперед йдеться про оборонне озброєння.

Джерело: Трамп під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі

Деталі: Відповідаючи на запитання журналіста щодо планів надсилання Україні більшої кількості зброї, президент США це підтвердив.

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Пряма мова Трампа: "Ми надішлемо ще зброю. Ми змушені це зробити. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Ми будемо змушені надсилати більше зброї. Це переважно оборонна зброя, але удари справді дуже жорсткі. У тій бійні гине надто багато людей".

Деталі: Трамп також згадав про свою останню розмову з російським правителем Володимиром Путіним, результатами якої залишився незадоволений.

"Я розчарований, чесно кажучи, що Путін не зупинився. Я зовсім не задоволений Путіним".

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