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Голова французької розвідки: Немає впевненості щодо місцезнаходження запасів іранського урану

Іван Д'яконовСереда, 9 липня 2025, 06:37
Голова французької розвідки: Немає впевненості щодо місцезнаходження запасів іранського урану
Фото: Getty Images

Керівник французької зовнішньої розвідки (DGSE) Ніколя Лернер заявив, що авіаудари Сполучених Штатів та Ізраїлю суттєво зашкодили ядерній програмі Ірану, відкинувши її на багато місяців. Водночас розвідка не володіє інформацією про місце зберігання запасів високозбагаченого урану.

Джерело: Лернер в інтерв’ю телеканалу LCI, передає Reuters

Деталі: За словами Лернера, удари завдали серйозної шкоди всім етапам іранської ядерної програми – від збагачення урану до виробництва активної зони та засобів доставки, що фактично відкинуло програму на багато місяців.

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"Наша оцінка на сьогодні полягає в тому, що кожен з цих етапів зазнав дуже серйозного впливу, дуже серйозної шкоди, і що ядерна програма, якою ми її знали, була надзвичайно затримана, ймовірно, на багато місяців", – повідомив Лернер.

Попри це, він визнав, що дані розвідки вказують на наявність прихованих запасів високозбагаченого урану. Проте наразі невідомо, де саме зберігаються ці запаси.

"Сьогодні у нас є свідчення (про те, де він знаходиться), але ми не можемо сказати з упевненістю, поки МАГАТЕ не відновить свою роботу. Це дуже важливо. У нас не буде можливості відстежити його (запаси)", – наголосив Лернер.

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Лернер додав, що існує ймовірність продовження Іраном своєї ядерної програми, хоча й з меншими потужностями.

Передісторія:

  • Після ударів Ізраїлю та США по своїх ядерних обʼєктах Іран обмежив співпрацю з МАГАТЕ і пригрозив вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
  • 22 червня президент США Дональд Трамп заявив, що військово-повітряні сили Сполучених Штатів атакували ядерну інфраструктуру Ірану, зокрема найзахищеніший обʼєкт в Фордо.
  • Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні заявив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об'єкти, які були атаковані США.

Іранядерна зброярозвідка
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