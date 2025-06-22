Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США скинули бомби на ядерні обʼєкти Ірану

Іван Д'яконовНеділя, 22 червня 2025, 03:06
США скинули бомби на ядерні обʼєкти Ірану
Американський стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit. Скриншот з відео: yt/defenseupdate

Президент США Дональд Трамп заявив, що військово-повітряні сили Сполучених Штатів атакували ядерну інфраструктуру Ірану, зокрема найзахищеніший обʼєкт в Фордо.

Джерело: Трамп в соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Ми успішно завершили атаку на три ядерні об’єкти в Ірані – Фордо, Натанз та Ісфахан. Усі літаки наразі перебувають за межами повітряного простору Ірану.

Реклама:

На головний об’єкт, Фордо, було скинуто весь боєзапас бомб. Усі екіпажі безпечно повертаються додому".

Доповнено: За інформацією The Wall Street Journal, з посиланням на трьох іранських високопосадовців, удару було завдано близько 2:30 ночі за місцевим часом.

Основний об'єкт – Фордо – є найзахищенішим ядерним комплексом Ірану, розташованим глибоко під землею. За словами чиновника Міноборони США, атаку на Фордо здійснили стратегічні бомбардувальники B-2, ймовірно, використовуючи спеціальні боєприпаси, здатні проникати в укріплення такого типу.

РЕКЛАМА:

За даними Fox News, США скинули шість бомб GBU-57 на ядерний об'єкт у Фордо. Також було запущено 30 ракет Tomahawk, запущених з підводних човнів типу "Огайо" по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані.

Фордо було виявлено західними розвідслужбами ще до офіційного визнання Іраном у 2009 році. Протягом багатьох років західні експерти вважали, що об'єкт занадто добре захищений для традиційного авіаудару.

Натанз, інший важливий елемент ядерної програми Ірану, вже зазнав пошкоджень унаслідок ізраїльських ударів по енергетичній інфраструктурі обʼєкта, що вивело з ладу всі центрифуги в підземному залі на глибині близько 30 метрів. Однак експерти вважають, що американський авіаудар міг завдати значно більшої шкоди.

Передісторія: 

  • За кілька годин до удару видання The Wall Street Journal повідомило, що ввечері суботи за місцевим часом президент США Дональд Трамп повернувся до Білого дому для зустрічі зі своєю командою з питань національної безпеки, щоб обговорити можливість приєднання до ізраїльських атак на іранські ядерні об’єкти.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що під час розмови з представниками Міністерства оборони Трамп висловив сумніви щодо ефективності удару США по ядерному об’єкту у Фордо.
  • Трампу повідомили, що бомба GBU-57 вагою 13,6 тонни здатна ефективно знищити цей об’єкт, утім президент США залишився не до кінця переконаним і відклав санкціонування ударів.

СШАІранядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
РФ захопила на Донеччині одне з найбільших родовищ літію в Європі
ОновленоДніпропетровщина знову під ракетним ударом РФ: у місті Самар загинули чотири людини, ще 17 поранені
Китай підтвердив торгову угоду зі США: узгодили постачання критичної сировини
Управління держохорони президента купило розкішні позашляховики по 3,5 мільйони
інфографікаКМІС: 41% українців вважають, що країна рухається до авторитаризму, 50% - до демократії
Росія атакувала 363-ма дронами і 8-ма ракетами: 365 цілей знешкодили
Усі новини...
Іран заявив, що евакуював свої ядерні об'єкти до того, як США скинули на них бомби
Премʼєр Ізраїлю подякував Трампу за удари по ядерних об’єктах Ірану: "Мир через силу"
Генсек ООН засудив удари США по Ірану та закликав до деескалації
Трамп застеріг Іран від помсти за удари США
Останні новини
13:33
Понад 50% українців довіряють Папі Римському як посереднику у мирних переговорах із РФ: опитування
13:31
фотоМатір Стефанішиної купила квартиру в елітному ЖК вчетверо дешевше, ніж на ринку – hromadske
13:26
Як з радянської кавомолки масштабувати виробництво солодощів. Історія MasloTOM
13:21
В останні дні червня в Україні дощитиме
13:21
РФ захопила на Донеччині одне з найбільших родовищ літію в Європі
13:19
ОновленоДніпропетровщина знову під ракетним ударом РФ: у місті Самар загинули чотири людини, ще 17 поранені
13:18
відеоДБР: Працівники Харківського СІЗО залишили затриманого помирати у камері
13:08
УП: У регіонах планують змінити керівників прокуратур, кого пропонують призначити у Кравченка?
13:07
Китай підтвердив торгову угоду зі США: узгодили постачання критичної сировини
13:06
Верховний Суд підтвердив неплатоспроможність "Мегабанку" і скасував попередні рішення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: