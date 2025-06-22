США скинули бомби на ядерні обʼєкти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що військово-повітряні сили Сполучених Штатів атакували ядерну інфраструктуру Ірану, зокрема найзахищеніший обʼєкт в Фордо.

Джерело: Трамп в соцмережі Truth Social

Пряма мова: "Ми успішно завершили атаку на три ядерні об’єкти в Ірані – Фордо, Натанз та Ісфахан. Усі літаки наразі перебувають за межами повітряного простору Ірану.

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На головний об’єкт, Фордо, було скинуто весь боєзапас бомб. Усі екіпажі безпечно повертаються додому".

Доповнено: За інформацією The Wall Street Journal, з посиланням на трьох іранських високопосадовців, удару було завдано близько 2:30 ночі за місцевим часом.

Основний об'єкт – Фордо – є найзахищенішим ядерним комплексом Ірану, розташованим глибоко під землею. За словами чиновника Міноборони США, атаку на Фордо здійснили стратегічні бомбардувальники B-2, ймовірно, використовуючи спеціальні боєприпаси, здатні проникати в укріплення такого типу.

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За даними Fox News, США скинули шість бомб GBU-57 на ядерний об'єкт у Фордо. Також було запущено 30 ракет Tomahawk, запущених з підводних човнів типу "Огайо" по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані.

Фордо було виявлено західними розвідслужбами ще до офіційного визнання Іраном у 2009 році. Протягом багатьох років західні експерти вважали, що об'єкт занадто добре захищений для традиційного авіаудару.

Натанз, інший важливий елемент ядерної програми Ірану, вже зазнав пошкоджень унаслідок ізраїльських ударів по енергетичній інфраструктурі обʼєкта, що вивело з ладу всі центрифуги в підземному залі на глибині близько 30 метрів. Однак експерти вважають, що американський авіаудар міг завдати значно більшої шкоди.

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