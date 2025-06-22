Іран заявив, що евакуював свої ядерні об'єкти до того, як США скинули на них бомби

Реактор на важкій воді в Араці, розташований на південний захід від Тегерана. Фото: Getty Images

Заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні заявив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об'єкти, які були атаковані Сполученими Штатами.

Джерело: кореспондент Перської служби BBC Гонче Хабібіазад

Деталі: За словами Абедіні, Іран встиг вивезти всі критично важливі матеріали з трьох ядерних об'єктів ще до того, як по них було завдано ударів. Чиновник не уточнив, про які саме об’єкти йдеться, однак зазначив, що рішення про евакуацію було ухвалено "деякий час тому".

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Абедіні також заявив, що Іран "не зазнав серйозних втрат, оскільки матеріали вже були вивезені".

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