Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Іран заявив, що евакуював свої ядерні об'єкти до того, як США скинули на них бомби

Іван Д'яконовНеділя, 22 червня 2025, 04:42
Іран заявив, що евакуював свої ядерні об'єкти до того, як США скинули на них бомби
Реактор на важкій воді в Араці, розташований на південний захід від Тегерана. Фото: Getty Images

Заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні заявив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об'єкти, які були атаковані Сполученими Штатами.

Джерело: кореспондент Перської служби BBC Гонче Хабібіазад

Деталі: За словами Абедіні, Іран встиг вивезти всі критично важливі матеріали з трьох ядерних об'єктів ще до того, як по них було завдано ударів. Чиновник не уточнив, про які саме об’єкти йдеться, однак зазначив, що рішення про евакуацію було ухвалено "деякий час тому".

Реклама:

Абедіні також заявив, що Іран "не зазнав серйозних втрат, оскільки матеріали вже були вивезені".

Передісторія: 

Іранядерна зброяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Україна і Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ
Зеленський зустрівся з європейськими лідерами і Рютте на полях саміту НАТО
фотоНапад на бійця "Азову": двом військовим повідомили про підозру
Трамп: "Українці дуже хочуть Patriot, але США вони теж потрібні. Ми подивимось"
Кабмін пропонує збільшити видатки на 400 мільярдів: на що підуть гроші, а кому зменшать фінансування
Після вручення підозр оточенню Чернишова, міністр просив продовжити відрядження за кордоном – УП
Усі новини...
Іран
США скинули бомби на ядерні обʼєкти Ірану
Ізраїль очікує вступу США у війну проти Ірану найближчими днями – NYT
Ізраїль пошкодив ще шість об’єктів ядерної інфраструктури Ірану в Ісфахані – МАГАТЕ
Останні новини
00:56
США мають проблеми з будівництвом новітніх субмарин через проблеми з логістикою
00:50
У США собака із притулку попередив чоловіка про напад епілепсії
23:50
Якими були українські художники-авангардисти Парижа – показує Музей Ханенків
23:50
формула-1Камбек McLaren, Red Bull удома та швидкість Mercedes: прев'ю Гран-прі Австрії
23:39
Зеленський про підписання угоди про спецтрибунал для РФ: Потрібні кроки, щоб це запрацювало
23:29
Генсек НАТО заперечив, що називав Трампа "татком"
23:15
фотоТелескоп Вебба зазнімкував планету розміром із Сатурн за межами Сонячної системи
22:53
Новини економіки 25 червня: рекордні штрафи від ТЦК, пропозиції Кабміну збільшити видатки на 400 мільярдів
22:48
боксУсик випередив Льюїса в рейтингу найстарших чемпіонів світу у важкій вазі
22:35
Україна і Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: