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У Кремлі відреагували на запис із погрозами Трампа "розбомбити Москву"

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоСереда, 9 липня 2025, 15:42
У Кремлі відреагували на запис із погрозами Трампа розбомбити Москву
Трамп і Путін у 2017 році. фото Getty Images

У Кремлі засумнівалися в автентичності минулорічного аудіозапису, де президент США Дональд Трамп розповідає, як під час свого першого терміну погрожував російському правителю Володимиру Путіну "розбомбити Москву".

Джерело: речник лідера Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує Reuters, "Європейська правда"

Пряма мова Пєскова: "Я не можу ні підтвердити, ні спростувати це, навіть якби хотів... Чи є це фейком чи ні, ми теж не знаємо. Останнім часом багато фейкових новин".

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Деталі: Йдеться про аудіозапис з минулорічної зустрічі Трампа з донорами кампанії, нині оприлюднений телеканалом CNN. У ньому Трамп розповідає, як нібито за першої президентської каденції пригрозив максимально жорсткою відповіддю лідерам РФ і Китаю, якби ті наважились на вторгнення в Україну і на Тайвань.

"Путіну я сказав: "Якщо ви зайдете в Україну, я розбомблю Москву до бісової матері. Кажу вам, що у мене немає вибору", – цитують Трампа.

Передісторія:

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  • Останніми днями президент США відчутно змінив позицію щодо військової допомоги Україні та свою риторику щодо очільника Кремля. Зокрема, Трамп напередодні сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".

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РосіяТрампвійна
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