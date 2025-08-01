Трамп попередив Росію про санкції: у Кремля є час до 8 серпня

Президент США Дональд Трамп пригрозив правителю Росії Володимиру Путіну санкціями, якщо до 8 серпня не буде досягнуто домовленостей про завершення війни.

Джерело: Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті

Деталі: Коментуючи наслідки масованого удару Росії по Києву в ніч на 31 липня, Трамп різко розкритикував дії Кремля.

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"Те що робить Росія – огидно", – сказав Трамп.

Трамп також зазначив, що наразі не впевнений, що санкції здатні стримати Путіна, але США все одно мають намір їх застосувати.

"Ми збираємося ввести санкції – не знаю чи санкції його турбують. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкції та тарифи. Не знаю чи матиме це ефект, але ми це зробимо", – наголосив президент США.

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