Трамп попередив Росію про санкції: у Кремля є час до 8 серпня
П'ятниця, 1 серпня 2025, 00:55
Президент США Дональд Трамп пригрозив правителю Росії Володимиру Путіну санкціями, якщо до 8 серпня не буде досягнуто домовленостей про завершення війни.
Джерело: Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті
Деталі: Коментуючи наслідки масованого удару Росії по Києву в ніч на 31 липня, Трамп різко розкритикував дії Кремля.
Реклама:
"Те що робить Росія – огидно", – сказав Трамп.
Трамп також зазначив, що наразі не впевнений, що санкції здатні стримати Путіна, але США все одно мають намір їх застосувати.
"Ми збираємося ввести санкції – не знаю чи санкції його турбують. Вони знають про санкції. Я знаю більше за всіх про санкції та тарифи. Не знаю чи матиме це ефект, але ми це зробимо", – наголосив президент США.
РЕКЛАМА:
Передісторія:
- Раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.
- Після такої заяви Трампа заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв пригрозив США війною.
- Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем порадив Росії зв'язатися з країнами, які купують російські нафту і газ, підтримуючи військову машину РФ, щоб з'ясувати, чи поділяють вони зверхню позицію Кремля щодо санкцій.