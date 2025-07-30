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Сенатор Грем відповів на зверхню заяву Кремля про "імунітет" до санкцій: Трамп змінює правила гри

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоСереда, 30 липня 2025, 19:05
Сенатор Грем відповів на зверхню заяву Кремля про імунітет до санкцій: Трамп змінює правила гри
Дональд Трамп і Ліндсі Грем. фото з Х сенатора

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем порадив Росії зв'язатися з країнами, які купують російські нафту і газ, підтримуючи військову машину РФ, щоб з'ясувати, чи поділяють вони зверхню позицію Кремля щодо санкцій.

Джерело: сенатор Грем у соцмережі Х, цитує "Європейська правда"

Деталі: Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков раніше казав, що Росія продовжує стежити за заявами президента США Дональда Трампа щодо санкцій, але РФ "набула імунітет" до таких заходів завдяки багаторічному досвіду.

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Коментуючи ці слова, сенатор Грем погодився, що Росія "навчилась жити" із санкціями. Однак, за його словами, президент Трамп "змінює правила гри".

"(Трамп) збирається запровадити мита для країн, які купують вашу нафту і газ, підтримуючи вашу військову машину. Можливо, вам варто найближчим часом перевірити, чи поділяють ці країни ваше зарозуміле ставлення", – написав Грем.

Він також додав, що більшість представників обох партій в Конгресі "готові допомогти президенту Трампу в цьому починанні".

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Передісторія:

  • Раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.
  • Після такої заяви Трампа заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв пригрозив США війною.

санкціїСШАТрампРосія
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